OLB-Nanterre : "Vraiment le genre de match où il faudra défendre", prévient le coach Germain Castano

L'OLB va tenter de poursuivre sur sa lancée ! L'Orléans Loiret Basket reçoit Nanterre, ce vendredi soir, au Palais des sports, en championnat de Jeep Elite. Trois jours après la victoire sur Gravelines-Dunkerque, qui a mis fin à une série de quatre défaites, les basketteurs orléanais devront se montrer solide en défense, pour le coach Germain Castano.

Dans quel état d'esprit êtes-vous avant Nanterre?

Germain Castano : "Plutôt pas trop mal. Quand on sort d'une victoire à l'extérieur, c'est toujours plaisant. Maintenant, il ne faut pas s'endormir et penser qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. On sait qu'il y a encore beaucoup de matchs et voilà, on sait que parfois, ça se passera moins bien que d'autres. Mais là, on a fait plutôt un match très sérieux à Gravelines, je suis assez content. Déjà, c'est un concurrent direct qu'on a battu deux fois. C'est une très, très bonne chose. Nanterre, c'est une équipe qui est aussi en difficulté : à un moment donné, elle sera capable de se réveiller parce que ça attaque très, très bien. Donc, à nous de bien préparer ce match."

Nanterre, une équipe pour l'instant de bas de classement. La victoire est à votre portée ?

GC : "J'espère. on sait qu'ils sont dans une phase un peu difficile, mais c'est une équipe où il y a quand même du talent et des vrais shooters. Donc le jour ou le soir, où ça sourit, ça peut être très, très difficile. J'espère que c'est à notre portée. Même si on est diminués aujourd'hui, il faut absolument qu'on se concentre sur ce qu'on fait défensivement. C'est vraiment le genre de match où il faudra défendre parce que ça peut être très adroit et si on ne défend pas, ils peuvent prendre confiance."

Qu'est ce que vous avez envie de garder du dernier match face à Gravelines-Dunkerque ?

GC : "Le sérieux. Je trouve qu'on a été appliqué, on avait un plan et on l'a bien suivi. Même si on a eu des hauts et des bas, pendant les bas on n'a pas paniqué, on est revenu sur ce qu'on voulait faire et voilà, on s'est appuyé sur ce qu'on faisait bien sur ce soir là. Sur le match de Nanterre, c'est pareil. On va faire des choix. On va préparer notre match. On va construire ce match, donc il faudra rester appliqués. On n'a pas besoin de faire les héros, les superstars. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il faut vraiment que ce soit l'équipe qui fasse la différence."

Des pistes pour un futur recrutement ?

Germain Castano indique que le club poursuit ses recherches pour un nouveau joueur. Une piste avancée, du côté du championnat polonais. Le joueur en question devrait terminer dimanche, "Pour l'instant, il faut patienter. Puis, si vraiment tout voulait bien se passer, il y a quand même deux matchs à faire sans lui, donc si vraiment ça se passe très très bien, on ira à Rouanne avec un joueur."

OLB-Nanterre sera vivre sur le vidéo live de la LNB TV, grâce à un partenariat exceptionnel entre l'Orléans Loiret Basket, commenté par le journaliste sportif de France Bleu Alexandre Fremont, à partir de 19h50.