OLB : Un joueur de l'équipe orléanaise testé positif à la COVID 19

Alors que le palais des Sports et l'OLB s'apprêtaient à retrouver une rencontre de basket, tout a été stoppé brutalement.

Comme chaque semaine, l'équipe a pratiqué un test COVID ce jeudi à la Source et ce vendredi un des échantillons s'est donc révélé positif. Très vite le club a communiqué sur une "suspicion de cas" car même si le résultat est positif, l'OLB va effectuer un second test pour confirmer le premier.

Quoiqu'il en soit, des mesures ont été rapidement prises : le joueur concerné est à l'isolement en attendant de confirmer ou non le 1er résultat. Tous les joueurs et le staff ont été invités à rester chez eux jusque lundi. Et les 2 matchs de préparation prévus ce vendredi face à Blois et ce dimanche à Nanterre ont donc été annulés.

Une préparation décidemment bien compliquée

Ce cas positif vient compliquer encore un peu plus la préparation orléanaise. Le club a déjà dû faire face à des soucis administratifs, liés à la crise sanitaire, pour faire venir en France ses joueurs américains. Hier le premier d'entre eux est arrivé à bon port, il s'agit de l'intérieur Luke Fischer.

Il reste un peu plus d'un mois au coach Germain Castano pour mettre son équipe à niveau. Le début du championnat de Jeep Elite est prévu le samedi 26 septembre avec la réception de Cholet.