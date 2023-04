Olivier Krumbholz avant France-Brésil à Beaublanc : "Si ça peut aider à développer le hand féminin à Limoges"

Match de gala ce vendredi soir au palais des sports de Beaublanc. Ce vendredi, l'équipe de France féminine de handball affronte le Brésil à Limoges (20h30). Une équipe féminine en course pour les Mondiaux en novembre mais surtout les JO de Paris 2024. Entretien avec son sélectionneur, Olivier Krumbholz.

Olivier Krumbholz, vous êtes ravi de venir à Limoges ce vendredi ?

On a déjà joué ici, à Beaublanc, mais ça fait très longtemps qu'on était pas venu. Chaque fois qu'on a joué ici, on a fait du monde. Donc, on est très heureux de venir jouer ici, et de sortir un peu des endroits où le handball féminin est très développé. Si ça peut participer au développement du handball féminin à Limoges, continuer à le développer et le renforcer, ça serait très bien.

L'équipe de France est toujours une vitrine...

Oui, c'est vrai. On fait du monde partout et ça nous fait du bien. On a peut-être du retard sur certains secteurs où le handball masculin est au top, mais quoiqu'il en soit, si on peut offrir au public un spectacle un peu différent de ce qu'ils voient d'habitude, c'est parfait.

Que faut-il attendre du match contre le Brésil ce vendredi ?

On en attend beaucoup. On est dans cette préparation pour le prochain Mondial et les Jeux Olympiques. On a pas forcément énormément de temps et de matchs pour s'y préparer. Tous les matchs sont importants, surtout face à une équipe qui est la meilleure du continent américain et depuis très longtemps. Le Brésil n'est pas facile à jouer et se bat beaucoup, donc c'est bien pour nous.

On ne sera pas au complet, mais c'est l'occasion pour des joueuses de notre collectif, qui ne jouent pas beaucoup d'habitude de montrer ce qu'elles savent faire. Mais quoiqu'il en soit, je suis persuadé qu'on aura un très bon collectif. On a fait beaucoup d'erreurs en mars, donc j'espère qu'on en fera moins en avril...

Les Jeux Olympiques sont dans un coin de votre tête, forcément...

Ils ne sont pas dans un coin de notre tête, ils y sont totalement (rires). On y pense tous les jours. On a une très grande exigence partagée, on veut faire le plus beau résultat chez nous. Comme je dis toujours, c'est la compétition du siècle, donc on s'y prépare avec beaucoup d'envie mais aussi beaucoup de responsabilité.

Vous sentez votre équipe en progression ?

On est sur un chemin positif, même si le collectif est souvent remanié. On a la volonté de progresser en attaque placée, on est dangereux dans ce secteur mais on a beaucoup de déchets. Il faut qu'on arrive à rester aussi dangereux mais en ratant moins de tirs et de ballons.

J'espère ce vendredi qu'on sera sur une rentabilité qui sera supérieure que lors des matchs derniers en attaque placée.