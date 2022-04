Olivier Lecat, coach du MHSC Volley : "Une farouche envie d'aller en finale"

Le mot "revanche" fait-il parti de votre vocabulaire et de la préparation de ce match ?

On essaye d'être le maximum concentré à ce qu'on a besoin de faire pour reproduire le niveau de jeu qu'on avait contre Paris (en quart de finale, ndlr), la qualité, l'état d'esprit qu'on avait. Cette recette, entre beaucoup de concentration, une énorme envie de jouer et être très agressif par moment. Le sourire, la joie d'être là, aussi, et de pouvoir jouer ces moments-là. On sait qu'on monte de gamme en terme de niveau de jeu et d'expérience des finales de play-off. On a une farouche envie d'aller en finale. Maintenant, il ne faut pas se polluer avec des trucs qui ne servent à rien. En revanche, il y a deux matchs, voire trois matchs à jouer. Le road boucle est simple. Il faut qu'on gagne ici le match 2 et il faut qu'on essaye de gagner une fois à Chaumont pour passer. On a une mission et on est concentré dessus. Et rien que là dessus ! Sur la qualité de ce qu'on doit produire, les orientations qu'on doit respecter, les adaptations qu'on doit avoir. Là, ça va être des gros matches et ça se joue souvent sur des tout petits détails. On en chie pendant des heures, et il ne faut pas oublier le petit détail qui peut faire pencher la concentration. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de concentration et, je trouve, beaucoup de désir de rentrer dans la bataille.

La saison dernière, Montpellier était favori, parce que premier de la phase régulière. Etes-vous un l'outsider, cette saison, alors que Chaumont a fait deuxième et le MHSC troisième ?

Chaque saison a son histoire et cette année, on a eu une deuxième partie de saison régulière un peu plus emmerdante avec les blessures, les absences, le Covid, la grippe. Toutes ces petites choses là nous ont fait perdre quelques points pour être dans le top 2. Et la formule n'est pas la même cette année. Donc, ça ne se compare pas. Au-delà de ça, l'an passé, on n'a pas échoué en demi finale parce qu'on avait le statut de favori, on a échoué parce qu'on n'a pas su finir le travail à 20-16 dans le quatrième set, lors du match 3, alors qu'on avait le match en main. On se l'était construit. On a perdu Mendez très rapidement, mais voilà, on n'a pas su finir le boulot. Donc il faut qu'on apprenne de tout ça et que cette année, si on a ça dans les mains, à un moment donné, il faudra être tueur et savoir finir. C'est pour ça que je parle d'orientation, je parle de concentration, je parle de ne pas jouer la peur au ventre. Il faut qu'on trouve nos recettes à nous, pour être efficace contre une grosse équipe de Chaumont.

Votre équipe est-elle plus forte, plus mature, cette saison ?

On a réussi à ramener un peu tout le monde sur le pont. Donc déjà, on a encore plus de solutions. L'an dernier, on était un peu en string sur le dernier match, au bout de quelques points. A la fois, on a de l'expérience, on a de la jeunesse, on a un deuxième pointu qui peut aussi faire des grosses sessions. On a du monde, donc il faut qu'on se serve de tous ces atouts. Mais surtout, il faut qu'on pense à bien jouer, bien jouer le ballon qu'on a à jouer et se projeter tout de suite sur l'action qui suit. Le reste, on le laisse pour le monde qui nous suit. La revanche, le statut de favori ? Nous, on ne peut pas penser à tout ça. On a une énorme ambition depuis qu'on s'est retrouvés pour travailler cette saison. On a envie de voir si on peut aller au bout de cette ambition et Chaumont a une grosse ambition aussi. Donc voilà, maintenant, c'est concentration. Et puis, finaliser la préparation pour être le plus performant sur cette série. On sait que ça va être des grosses batailles. On a eu l'opportunité de se rafraîchir un peu cette semaine et de bien se préparer. J'espère que ça va payer.

Les deux publics et les deux salles, en terme d'ambiance, ça ressemble à quoi ?

Ce ne sont pas les mêmes. Ils se sont construits pendant des années avec la salle Jean Masson, qui était d'une taille vraiment exiguë, avec un public très présent et des ultras comme on peut retrouver au foot ou au basket, dans certains pays. Il y a donc une grosse pression par rapport à ça et une grosse animation. Ici, c'est un public de connaisseurs, de gens passionnés par le volley, donc c'est totalement différent. Mais on a gagné ici, déjà pas mal de fois, contre Chaumont. Maintenant, il faut qu'on se prouve qu'on est capable d'aller gagner là bas et surtout dans une série importante.

Le mariage avec le MHSC : qu'a-t-il changé, pour vous ?

C'est un honneur qu'une famille comme les Nicollin s'intéresse au travail qu'on a produit pendant des années, à l'histoire de ce club et qu'elle ait l'envie d'investir dedans. Moi, je l'ai pris avant tout comme une très belle chose. Je crois que c'est un projet avec à la tête des hommes intelligents, que ce soit Jean-Charles Caylar, Olivier Nicollin, et le back office que je ne connais pas encore très bien, mais qui travaille très tranquillement, intelligemment, pour construire step by step, je l'espère, un projet encore plus ambitieux. On fait partie de cette aventure, pour l'instant. On est fiers de porter ces couleurs là, ces nouvelles couleurs. On n'oublie pas le passé non plus parce qu'on a fait des belles choses. Moi, j'ai pris ça comme une marque de reconnaissance de la qualité du boulot, du potentiel que ce club représente maintenant au très haut niveau, avec de la stabilité et l'ambition d'essayer de gagner des titres.