"On trépignait d'impatience" : les joueuses de Metz Handball retrouvent leurs supporters à Hettange-Grande

Les murs de la salle omnisports d'Hettange-Grande, au nord de Thionville, ont tremblé toute la soirée mardi 15 août. Le gymnase accueillait le deuxième match amical entre les joueuses de Metz Handball et les Allemandes de Bietigheim, qui se sont quittées sur un match nul (31-31), après une première défaite des Messines fin juillet. Pour l'occasion, les Dragonnes ont retrouvé leur public après plusieurs semaines de pause, dans un lieu différent des mythiques Arènes de Metz.

"C'est impressionnant, elles jouent sur le même parquet que nous", s'extasie Camille, licenciée au club de handball d'Hettange-Grande. "Le gymnase n'a jamais été aussi plein !", rigole une autre spectatrice. Maé, venu en famille, apprécie aussi la configuration de la salle. "On voit les joueuses de très près quand on est au bord du terrain. C'est un peu comme si on regardait l'équipe du quartier !"

"On est contents de les voir dans des lieux où elles n'ont pas l'habitude de jouer", confie Arnaud, supporter des Dragonnes. "C'est elles qui viennent vers nous, dans nos villages. Ça fait du bien de mobiliser d'autres supporters, même si on est vraiment à la maison aux Arènes." Pour Chloé, membre du kop jaune et bleu, c'était aussi "important de ramener cette ambiance connue dans toute l'Europe dans des salles plus petites".

"Le Final Four, c'est l'objectif ultime"

Les supporters sont aussi ravis de retrouver leur équipe, qu'ils n'avaient plus acclamée depuis la victoire en coupe de France , le 10 juin. "On trépignait d'impatience", reconnait Valérie, qui a ressorti sa corne de brume du placard. "On les attendait tellement, on espère qu'elles vont faire une saison encore meilleure que la précédente." Et les supporters n'ont qu'un mot à la bouche : l'Europe*. "On attend vraiment d'aller en Final Four"*, assure Elsa. "C'est l'objectif ultime !"

D'où l'intérêt de ce genre de match de préparation, face à des grosses équipes. "On essaie de s'émanciper de ce terme de match amical ou de préparation. Le risque, c'est d'oublier les fondamentaux, de s'endormir un peu", explique Manu Mayonnade, le coach des Dragonnes. "Ce soir, on avait envie de jouer un match de qualité, de mettre de l'engagement. J'ai cru qu'on allait lâcher mentalement mais finalement je suis content. À défaut de pas pouvoir gagner, on n'a pas perdu."

Les Messines n'auront pas vraiment le temps de se reposer, avant un tournoi inédit qui accueillera plusieurs équipes de standing européen, les 19 et 20 août, aux Arènes de Metz. La saison de Ligue Butagaz Energie débutera le 30 août pour les Messines, avec la réception du Paris 92 aux Arènes.