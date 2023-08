"On va recevoir et donner des coups" : Truchtersheim se lance dans la D1 de handball féminine

C'est une grande première depuis des dizaines d'années en Alsace. Une équipe de handball féminine entame ce mercredi 30 août au soir le championnat de Division 1, la ligue Butagaz Energie . Le top niveau français.

L'ATH, l'Achenheim Truchtersheim handball, club du Kochersberg a en effet terminé 2e de la D2 l'an dernier. Et entre donc ce mercredi soir dans la cour des grandes. Avec la réception des Neptunes de Nantes.

Pour réussir la transition, le club a beaucoup évolué à l'intersaison. Il s'appelle désormais le Strasbourg Achenheim Truchtersheim Handball, le SATH. Et ses joueuses ont pris le surnom des PIRATHS (pirates). Elles partent à l'abordage pour tenter à minima de se maintenir en D1.

"C'est une récompense de notre belle saison de l'an dernier. On s'est battues pour cela. On a hâte de pouvoir commencer le championnat, d'aller au combat" explique Lilou Begon la demi-centre polyvalente des PIRATHS. Des matchs où il faudra se mesurer à des équipes légendaires du handball féminin : Metz, Brest, ou Nantes. Sans baisser la tête.

"On en a conscience. On travaille pour cela. Pas seulement pour recevoir des coups, mais aussi en donner" poursuit Lilou Begon.

Cet été, l'effectif a été renforcé de 4 nouvelles joueuses. Dont une espoir hollandaise impressionnante à l'entraînement déjà. Mais en dehors de ces renforts, l'entraîneur a décidé de faire confiance au groupe qui a acquis la montée. Cette année, il aura pour objectif prioritaire le maintien. Pour cela il faudra battre les adversaires directes et réaliser quelques gros coups estime le coach de l'équipe, le Tchèque Jan Basny.

"Il faut gratter quelque chose contre les milieux et hauts de tableau. Et ne pas se louper contre les équipes de bas de tableau" explique l'entraîneur. "Toute l'équipe est impatiente, même tout le club. On a mis longtemps pour arriver là. C'est sûr que l'on a hâte d'y être et de commencer. En plus contre une équipe qui est parmi les meilleures européennes. Nous on va jouer pour faire le meilleur résultat possible. On a mis l'accent sur la prépa physique, il y a une grosse différence entre l'agressivité et le jeu physique en première et deuxième division. Il va falloir lutter encore plus" dit-il.

Le centre sportif du Kochersberg où jouent les PIRATHS © Radio France - Antoine Balandra

"Cela fait très plaisir d'enfin commencer le championnat. Parce qu'on s'est battues pour cela la saison dernière. Cela va changer, mais cela va nous donner beaucoup plus de motivation pour récupérer les points importants. Le maintien, c'est le but, donc il faut gagner les matchs importants et réaliser le plus d'exploits possibles. Il faut que l'on soit au top, mais tout est possible, c'est le cœur et la tête froide sur le terrain qui gagneront, la motivation et l'envie" développe Lidija Cvijic, l'ailière droite du SATH.

Jouer à Strasbourg et structurer toujours plus le club

Pour organiser la saison, l'équipe dirigeante est en ce moment sur tous les fronts. "C'est un moment historique pour le handball alsacien" souligne Aurélien Duraffourg, le manager général du club.

"On est très contents d'avoir réalisé ce challenge là. On est plein d'ambitions et on veut arriver à se maintenir. Le but du jeu c'est d'arriver à implanter et garder un club alsacien en division 1 de handball féminin" dit-il.

Pour cela, le budget a été augmenté de 850.000 euros l'an dernier, à 1 million 300.000 euros cette année. Grâce surtout à de nombreux sponsors qui ont augmenté leur participation, de nouveaux partenaires privés, tout cela complété par les subventions des institutions.

"On est un club qui passe du collège au lycée, donc tout est plus grand, les classes sont plus grandes, les profs sont plus sévères, les attentes sont plus nombreuses. On touche une division 100% professionnelle où il n'y a plus de place pour l'amateurisme" souligne le manager. Il salue la richesse du bénévolat du club, qui permet d'accueillir au mieux plus de 500 licenciées. "On sent qu'il y a un engouement du public, des partenaires pour voir arriver un club de handball féminin au plus haut niveau sur le territoire" dit-il.

Les joueuses affronteront parfois leurs adversaires à Strasbourg, car la salle de Truchtersheim a une capacité d'accueil limitée © Radio France - Antoine Balandra

Et pour aider à réaliser quelques exploits, cette saison le club jouera plusieurs matchs à Strasbourg. "On s'est associé à Strasbourg et à son Eurométropole. On avait besoin d'aller à Strasbourg. On a l'ambition de faire quatre beaux événements dont une semaine début octobre où on va jouer le mercredi 4 contre Nice puis le samedi 7 contre Chambray-lès-Tours qui est européen, à la Rotonde, près de la patinoire de l'Iceberg et on espère réussir à faire un Rhénus peut être contre Metz le 24 février".

Premier match à 20h ce mercredi soir au centre sportif du Kochersberg contre les Neptunes de Nantes.