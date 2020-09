Coupe de France de basket face à Évreux : "On y va pour gagner" prévient Germain Castano, le coach de l'OLB

L'Orléans Loiret Basket va enfin disputer son premier match officiel de la saison, ce mardi soir face à Évreux en 64e de Coupe de France, à l'extérieur. Contrarié par les blessures, les cas de Covid et l'arrivée tardive des recrues américaines, l'OLB a vécu une préparation délicate. Le club compte seulement deux victoires en préparation, face au Mans et Champagne Basket, ex Châlon-Reims. Une très bonne chose donc d'avoir ce match de Coupe de France avant d'attaquer le championnat de Jeep Élite ce samedi au Palais des Sports d'Orléans face à Cholet.

"On y va pour gagner"

"Un match de Coupe de France reste important car comme on a perdu beaucoup de matchs de préparation, celui-là on le prend comme un match de préparation", assure Germain Castano, le coach de l'Orléans Loiret Basket. "On ne va surtout pas le galvauder, on y va pour gagner et pour préparer aussi le premier match de championnat ce samedi (face à Cholet)". Il ne faut pas croire que c'est un match facile, même si Évreux évolue en Pro B, la deuxième division française, "la Pro B à l'extérieur reste toujours compliqué et différent", selon lui.

"On a fait un bon dernier match de préparation (contre Champagne Basket, ndlr), il y eu des hauts et des bas mais ça a été correct dans l'ensemble", estime le coach de l'OLB. Il faut donc que l'équipe confirme et ce match "tombe justement très bien" pour Germain Castano, "il faut qu'on confirme les bonnes performances et qu'on soit un peu plus consistant car on peut passer du très très bon à du très très moyen".

Manque de rythme

"Mais on manque de rythme", analyse le coach, pour enchaîner l'attaque, la défense et lier tout ça. Aujourd'hui, l'équipe est un peu "saccadée" et il manque de "la fluidité" dans le jeu estime le coach et c'est en faisant des matchs que ces défauts seront corrigés. Concernant la forme des joueurs, "on n'est pas parfait", répond Germain Castano et "il y en a qui sont arrivés hors de forme et quand tu sais que c'est leur métier, c'est un peu agaçant", souligne-t-il. "Mais on n'a pas le choix et il faut essayer de limiter la casse, de rafistoler ce qu'on peut et continuer de travailler", conclut Germain Castano.

Il faudra en tout cas composer sans Gary Florimont, blessé au pied et qui loupera les deux premiers matchs de Jeep Élite.