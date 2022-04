Basket : À domicile contre Strasbourg, l'OLB poursuit sa mission maintien

Le match contre Bourg-en-Bresse et son scénario renversant resteront dans les mémoires mais le maintien n'est toujours pas acquis pour Orléans. L'Orléans Loiret Basket veut poursuivre sa mission maintien et faire vibrer ses supporters ce mercredi 27 avril 2022 contre la SIG Strasbourg.

Encore cinq matchs

À cinq matchs de la fin de la saison, l'OLB est 15e avec une victoire d'avance sur le premier relégable Fos-sur-Mer. D'après l'entraîneur Germain Castano, il manque deux victoires pour se maintenir en Betclic Élite. Mais ce mercredi soir contre Strasbourg, 5e, ce ne sera pas facile. Les Strasbourgeois viennent de perdre la finale de la Coupe de France contre l'Élan Béarnais et se sont fait sortir de la Ligue des Champions. Désormais, toutes les forces sont portées sur le championnat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le mot du coach

"Après ce match contre Bourg-en-Bresse, il y a de la fatigue. Au niveau de l'émotion, ça a été coriace mais maintenant nous n'avons pas d'autres choix que de se remobiliser. Il faut vite passer à autre chose car la mission maintien n'est pas encore réussie. Pour se maintenir, il faudra encore deux victoires pour moi. Donc plus vite on prend l'avant-dernière victoire et mieux ce sera."

Jérémy Nzeulie

"Mentalement, c'est quand même très impactant ce qu'il s'est passé contre Bourg-en-Bresse. Maintenant, il faut voir si ça va nous donner de l'énergie en plus ou si on va se relâcher. On ne pourra le savoir qu'au début du match contre Strasbourg."

La rencontre en direct

Orléans Loiret Basket - SIG Strasbourg, c'est ce mercredi 27 avril à 20 heures en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.