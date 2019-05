Orléans Loiret Basket : Brandon Jefferson, élu meilleur joueur de Pro B cette saison

Orléans, France

Brandon Jefferson, meneur de jeu américain de l'OLB, a été désigné "MVP" (meilleur joueur) de la saison de Pro B ce lundi soir lors des Trophées du basket, à Paris salle Gaveau. Ce sont les joueurs qui ont voté, via le Syndicat national des basketteurs. Le capitaine orléanais Miralem Halilovic faisait également partie des joueurs en compétition pour ce "titre".

Auteur d’une très belle saison avec l’@OLB45 et 2ème meilleur marqueur du championnat avec 16,7 pts de moyenne, Brandon Jefferson (@bjefferson3) est élu @SNBasket1 MVP de #PROB. Ce sont @laureboulleau et @rudygobert27 qui lui remettent son 🏆#TropheesDuBasketpic.twitter.com/OgKJ4OtDKs — LNB (@LNBofficiel) May 20, 2019

Arrivé à Orléans en début de saison (à l'été 2018), Brandon Jefferson a joué trente-trois matches cette saison avec l'OLB et, notamment, inscrit 16,7 points en moyenne par rencontre, ce qui en fait le deuxième meilleur scoreur de Pro B cette saison. Mais la saison n'est pas terminée pour Jefferson et les orléanais : l'objectif reste l'accession à la Pro A. Et cela passera très certainement par les playoff à partir du 30 mai, puisque Orléans est troisième avant la dernière journée de la saison régulière (déplacement à Lille ce vendredi).