Orléans Loiret Basket : "de gros clubs sont sur Paris Lee" affirme le coach Germain Castano dans 100% OLB

Et si le meneur de jeu américain Paris Lee n'était plus Orléanais la saison prochaine ? Recruté cet été par l'Orléans Loiret Basket, il fait des miracles cette saison et devient même le meilleur passeur de Jeep Elite après ses 11 passes décisives contre Roanne samedi soir. "Aujourd'hui, la grosse difficulté, je m'en rends compte parce qu'on m'appelle beaucoup, beaucoup de clubs sont dessus, c'est que j'ai bien peur qu'il ne fasse pas de vieux os à Orléans", lâche Germain Castano, le coach orléanais, invité dans 100% OLB ce lundi soir.

"On savait que c'était un bon joueur mais pas à ce niveau-là, très honnêtement", sourit le coach Germain Castano, "aujourd'hui, on sait que la saison qu'il fait est remarquable et il a bien remplacé Brandon Jefferson". L'entraîneur est également convaincu que son meneur de jeu va faire "une très belle carrière".

De gros clubs sont sur Paris Lee

Mais Paris Lee est plus "passeur" et un peu plus "défenseur" que Brandon Jefferson analyse Germain Castano. Alors, bien-sûr, le coach espère garder son poulain l'an prochain, "on va tout faire pour", mais il n'est pas dupe. "Je sais que de gros clubs sont dessus et il le mérite mais Orléans va devenir un gros club donc je ne suis pas inquiet", sourit-il. "Paris est un joueur que j'aime beaucoup et c'est un joueur qui a une marge de progression incroyable", ajoute Germain Castano. Paris Lee passe beaucoup de temps à l'entraînement à travailler ses lancer-francs, à s'investir et "il fait des passes à l'entraînement que tu ne vois pas chez un basketteur moyen ou courant", constate Germain Castano, "il a vraiment ce truc en plus et il faut qu'il le garde".

Le replay du 100% OLB de ce lundi 3 mai est ici.