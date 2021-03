Orléans Loiret Basket contre Dijon : Germain Castano n'a "pas envie qu'ils arrivent ici en sifflotant"

Un choc ce mardi soir à 19h pour la vingt-cinquième journée de Jeep Elite : après sa belle victoire à Pau samedi, l'Orléans Loiret Basket, désormais huitième, reçoit Dijon, deuxième du championnat et l'un des gros morceau de Jeep Elite.

Germain Castano, le coach de l'OLB, peut compter sur une équipe au complet (zéro blessé à Orléans). Il s'attend à un match compliqué face à des Bourguignons qui compte douze victoires et seulement deux défaites en quatorze rencontres : "ils ont gagné leurs sept derniers matchs, on les connaît, c'est une équipe avec beaucoup de force, pas seulement défensive. Ils ne sont pas là par hasard, ils ont un effectif impressionnant, et viennent d'ajouter Robinson, un joueur de qualité et d'expérience, c'est le travail de plusieurs années. La continuité, c'est important et eux ils travaillent depuis plusieurs années avec les mêmes joueurs et ça paie"

Le coach orléanais "super excité"

Mais l'entraîneur orléanais dit aimer ce genre de match face à un poids-lourd du championnat : "je suis super excité de jouer contre ce genre d'équipe et de me mesurer à eux : il faut qu'on les force à sortir un gros match, je n'ai pas envie qu'ils arrivent ici en sifflotant et qu'ils nous battent, ce serait une mauvaise soirée !"

Priorité à la défense

Pour l'OLB, la clé sera la défense. Pas question d'encaisser 100 points comme lors du dernier match à domicile face à Roanne. Le pivot orléanais Luke Fischer en est bien conscient : "je pense qu'on va avoir un grosse lutte face à une très bonne défense donc on doit, nous aussi, être très bon en défense comme on l'a été contre Pau, où on a vraiment bien joué. La défense et l'intensité étaient très bonnes, on doit garder ça, en priorité la défense et les offensives viendront ensuite. On a beaucoup de gars qui peuvent scorer, ça ne sera pas un problème."

Il y aura fort à faire en tout cas contre Dijon, la deuxième meilleure défense du championnat. qui n'a encaissé seulement que 73 points en moyenne par match depuis le début de la saison. OLB/Dijon, match à 19h au palais des sports d'Orléans.