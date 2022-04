Orléans Loiret Basket : Germain Castano ne fera "plus jouer une seconde" Kyvon Davenport

L'Orléans Loiret Basket affronte Cholet mardi 12 avril. Après un nouveau revers contre l'ASVEL, les Orléanais se déplacent avec l'envie de ramener la victoire. Mais ce sera sans Ndoye et Davenport. La situation est tendue entre l'américain et l'entraîneur.

Après la défaite contre l'ASVEL samedi 9 avril 2022. L'Orléans Loiret Basket se déplace à Cholet ce mardi soir pour la 28e journée de Betclic Elite. Les Orléanais fleurtent avec la zone de relégation et affrontent le 10e. Le coach de l'OLB Germain Castano est privé de son pivot Youssou Ndoye. Mais il devra aussi faire sans Kyvon Davenport, un choix de sa part.

Fin de mission pour Davenport

La situation est tendue entre le coach et son joueur. Germain Castano semble lui-même agacé par la situation. "Kyvon ne jouera plus une seconde avec les couleurs de l'OLB. Plus une seconde. C'est ma décision et je l'assumerai."

Depuis sa blessure contre Monaco en janvier, l'ailier-fort a joué seulement trois rencontres. La dernière en date, contre Le Portel, le 19 mars 2022. Le joueur clame encore une douleur à la cheville. Mais le problème pour Germain Castano, c'est que Kyvon Davenport ne semble plus concerné. "Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est une fierté de porter les couleurs de l'OLB. Si ça ne l'est pas pour tout le monde dans cette mission, eh bien ça ne l'est pas pour tout le monde." poursuit le coach.

L'adversaire : Cholet

C'est un déplacement coriace qui se profile pour l'OLB. Vainqueur 88-81 au match aller, Orléans affronte une équipe qui a depuis changer de visage et qui va jouer des coudes pour se qualifier en play-offs à la fin de la saison. L'équipe du Maine-et-Loire est sur une bonne dynamique avec huit victoires sur les dix derniers matchs.

La rencontre entre Cholet et l'OLB est à suivre en direct dès 20 heures sur France Bleu Orléans.