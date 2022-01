Orléans Loiret Basket : Kyvon Davenport indisponible au moins trois semaines

Une embûche de plus sur la route de l'Orléans Loiret Basket. Son ailier-fort américain, Kyvon Davenport, s'est blessé samedi lors de la réception de Monaco au Palais des Sports. Touché à la cheville, l'ancien joueur de Cholet sera absent entre trois et quatre semaines, au moins. L'entraîneur orléanais Germain Castano l'a annoncé ce lundi dans 100 % OLB sur France Bleu Orléans.

"Il voit un spécialiste demain matin (mardi, ndlr), on sait déjà qu'il aura entre trois et quatre semaines d'arrêt, mais ça peut être plus long. C'est un coup dur pour nous. Un de plus. Mais on ne va pas se morfondre et il va falloir trouver des solutions", a expliqué en début d'émission Germain Castano.

Kyvon Davenport s'est blessé à la cheville à la 13ème minute de jeu ce samedi face à Monaco. © Radio France - Antoine Denéchère

Attente des avis médicaux avant de recruter

L'arrière américain Marcus Paige, qui s'est lui blessé à l'épaule il y a près de deux semaines à l'entraînement, en saura également plus ce mardi après de nouveaux examens. Absent au mois six semaines, il pourrait même être indisponible jusqu'à la fin de la saison en cas d'opération.

On ne peut pas laisser l'équipe dans cet état - Germain Castano

Des avis médicaux qui vont permettre d'y voir plus clair sur le nombre de joueurs à recruter pour renforcer l'effectif orléanais. "Là c'est un gros chantier, on n'est pas dans la reconstruction d'équipe mais pas loin. On peut avoir trois nouveaux joueurs. On ne peut pas laisser l'équipe dans cet état, parce que la continuité des matchs fatigue les autres joueurs présents et il faut absolument qu'on réagisse", a détaillé l'ancien meneur, qui a aussi confirmé la nécessité de "réfléchir" à l'arrivée d'un nouvel ailier-fort.

Jérémy Nzeulie "peut évidemment être l'une des solutions"

Si l'arrière Jérémy Nzeulie continue de s'entraîner avec le club, aucune décision n'a encore été prise sur un futur contrat, "c'est en réflexion et ça dépend du reste, mais ça peut évidemment être une des solutions" a précisé le coach loirétain.

"C'est incroyable, on a l'impression que le recrutement ne s'arrête jamais. On n'a pas eu beaucoup de chance cette année, entre les blessures et le Covid, mais je suis intimement persuadé qu'à un moment donné ça va tourner donc il ne faut pas lâcher", a également lancé Germain Castano dans 100% OLB face à cette accumulation d'absences.