Orléans Loiret Basket : l'effectif enfin au complet pour démarrer la Jeep Elite

Germain Castano, chef d’orchestre de l’équipe de basket d’Orléans, vient de clôturer son recrutement pour la prochaine saison. Dominique Johnson, américain et arrière-ailier (1 mètre 92, 32 ans), est arrivé mercredi dernier dans la soirée. "On est plutôt _très content_. Notre dernière pièce de l'échiquier a rejoint le groupe. Il nous reste encore trois semaines avant le premier match du championnat, ce qui est largement suffisant pour commencer à travailler et mettre les choses en place." explique Germain Castano.

Dominique Johnson au micro de France Bleu Orléans au palais des sports © Radio France - Ousmane Yansané

Des joueurs capable de créer du jeu

Germain Castano a attendu les bonnes opportunités pour dénicher les joueurs nécessaires pour composer son groupe, quitte à boucler son recrutement tardivement, le 23 août. Cette année, le staff a préféré plutôt miser sur la création dans le jeu. "En dehors de sa qualité d'adresse, _Dominique Johnson est capable de déposséder le ballon des mains de l'adversaire pour créer des occasions__. L'autre recrue, Chris Evans (2 mètre, 28 ans), est la grosse frappe offensive. Il arrive à prendre des responsabilités de loin en marquant des paniers à trois points. Quant à P_aulius Valinskas (1 mètre 91, 23 ans), c'est un joueur de percussion et un bon passeur", ajoute Germain Castano.

L'objectif c'est de jouer le maintien (...)

Après deux saisons passées en Pro B, l’OLB retrouve cette année la Jeep Elite qui propose une nouvelle formule : le retour à seize équipes en 2020. C'est-à-dire qu'il y a trois clubs qui vont forcement descendre. L'enjeu sera donc de taille pour les joueurs de Germain Castano dans une compétition au niveau de jeu élevé. "L'objectif c'est de jouer le maintien en mettant trois équipes derrière. Si on en met quatre, cinq, six, tant mieux" estime le coach.

Pour leur premier match en championnat, l'OLB affrontera Boulogne-Levallois à l’extérieur le 20 septembre 2019. Mais avant cette confrontation, ils participent le 30 et 3 août au tournoi Pro de Basketball de Vittel. E