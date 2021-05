Orléans Loiret Basket : la Ligue Nationale de Basket valide la tenue d'une phase finale de Jeep Elite

Il y aura bien des phases finales mais on ne sait pas sous quelle forme. Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket a voté ce vendredi à une très forte majorité la tenue d'une phase finale pour le championnat de Jeep Elite, publié ensuite dans un communiqué. "Cette phase finale se déroulera donc sous réserve que les 34 journées de la saison régulière soient complètes avant le 20 juin et qu'une salle de plus de 3.000 places soit disponible pour son organisation", explique le communiqué.

L'Orléans Loiret Basket est actuellement 8e du championnat avec 15 victoires et 13 défaites, autant dire que les Orléanais sont en bonne posture à six journées de la fin pour participer à un Final 8.

"Je suis à 300% pour"

Mais on ne sait pas sous quelle forme se disputera cette phase finale, avec combien d'équipe et où cette phase finale pourrait se tenir. "Faire un Final 8 c'est extraordinaire", réagit au micro de France Bleu Orléans le coach de l'OLB Germain Castano, "moi je ne conçois pas un championnat qui s'arrête comme ça, sans rien. Ce sera des play-offs différents, tu gagnes trois matches et tu es champion de France", complète-t-il. Il souligne le fait qu'il y aura du public, "oui on sera fatigué, oui ce sera des conditions particulières mais finir sur une bonne note comme ça avec du public et une vraie fête du basket, moi je suis à 300% pour", insiste Germain Castano.

Décision finale le 2 juin prochain

On en saura un peu plus la semaine prochaine, car "le format définitif de cette phase finale a fait l'objet d'un débat qui devra être tranché définitivement le mercredi 2 Juin avant 17h00", conclut le communiqué.