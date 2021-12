Orléans Loiret Basket : les deux élus aux sports de la Ville ne votent pas la modification des statuts du club

Thomas Renault, adjoint aux sports à Orléans, et Romain Lonlas, en charge des grands événements sportifs, n'ont pas voté pour les changement de statuts de l'OLB. La modification a toutefois été adoptée et permet notamment à l'adjoint aux finances Michel Martin de rester au conseil de surveillance.

La modification des statuts de l’Orléans Loiret Basket, club professionnel évoluant en Betclic Elite, a été adoptée, comme prévu, ce mercredi soir lors de l'assemblée générale du club. Elle permet à l'adjoint aux Finances Michel Martin, 71 ans, de rester au conseil de surveillance de l'OLB, grâce à un report de la limite d'âge.

Thomas Renault, adjoint aux sports à Orléans et élu en charge du sport de haut niveau à la métropole d'Orléans © Radio France - Anne Oger

Mais deux membres de la majorité qui représentent la Ville d’Orléans au sein du conseil de surveillance (sur trois avec Michel Martin) ont marqué leur opposition. Romain Lonlas, conseiller municipal en charge des grands événements sportifs, a voté contre et Thomas Renault, adjoint aux sports, a voté blanc. Une façon de marquer leur mécontentement, mais on en saura pas plus puisque les deux élus orléanais n'ont pas souhaité s'exprimer. Romain Lonlas précise : "mon vote est très clair et n'appelle pas de commentaires de ma part".

Serge Grouard, dans nos studios, le 8 décembre 2021 © Radio France - Antoine Denéchère

Sollicité mardi par France Bleu Orléans, Michel Martin avait lui aussi refusé de s'exprimer à ce sujet. Mais le maire d'Orléans, et président d'Orléans Métropole, Serge Grouard, invité de France Bleu Orléans, avait répondu mercredi matin sur cette question de la modification des statuts de l'OLB (club dont l'actionnaire principal est la Ville d'Orléans) et sur le report de la limite d'âge à 75 ans pour siéger au conseil de surveillance. Il avait clairement soutenu Michel Martin : "c'est une fonction bénévole, je le précise, donc Michel Martin donne beaucoup de son temps pour faire en sorte que l'OLB se porte bien, et grâce à lui, nous avons des finances du club qui sont en bon état. Donc moi, je suis très heureux que Michel puisse continuer parce que c'est important qu'on ait la rigueur dans la gestion financière, surtout par les temps qui courent."

Serge Grouard approuve cette modification des statuts

Le maire d'Orléans poursuit : "il y a une modification [des statuts], et Michel va pourvoir continuer quelques temps, assez peu d'ailleurs, c'est assez court. Donc ce n'est pas choquant car on a quelqu'un de très grande qualité et il faut utiliser les compétences là où elles sont et on a vu d'autres clubs qui sont en grande difficulté financière, et ce n'est pas le cas de l'OLB et ça c'est grâce à Michel Martin notamment."