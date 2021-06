Orléans Loiret Basket : près des trois quarts de l'équipe pourraient partir la saison prochaine

Cette année, l'Orléans Loiret Basket était déjà parti d'une feuille blanche pour composer son équipe, il semblerait que l'équipe va devoir renouveler l'opération la saison prochaine. Le coach de l'OLB, Germain Castano, était l'invité de 100% OLB ce lundi soir sur France Bleu Orléans et il s'est exprimé sur l'avenir au club. Près des trois quarts de l'équipe devraient partir l'an prochain selon lui.

Certains ont reçu des offres concrètes et seraient sur le point de s'engager ailleurs, d'autres ont été approchés. On fait le point avec le coach avant le dernier match face à l'Elan Chalon ce mardi soir au Palais des sports.

France Bleu Orléans : Certains joueurs feront leur dernier match au Palais des sports ce mardi soir, on pense à Paris Lee ou encore Chima Monéké. On peut les citer ou c'est encore trop tôt de dire qu'ils ne seront plus là ?

Paris Lee, vous pouvez le citer parce que je pense qu'il s'est déjà engagé dans un déjà dans un grand club en France, je ne sais pas si c'est signé, mais c'est bien engagé donc ça, ça se fera. Chima Monéké, je pense que ça va être difficile, on peut déjà en parler, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne seront plus là (Giovan Oniangue a également été approché, ndlr). Tahjéré McCall, Luke Fischer également, qui fait une saison plutôt correcte et qui est beaucoup demandé aussi. On va faire le maximum parce qu'on voudrait enfin travailler un peu dans la continuité parce que j'ai l'impression que chaque année on part d'une page blanche. Mais bon, on va profiter encore de ce match-là (face à Chalon-sur-Saône).

Ça, ce sont les joueurs, vous, vous serez là l'année prochaine ?

Très honnêtement, je pense que je serai là l'année prochaine. Il n'y a rien de signé comme vous dites, mais c'est bien engagé et c'est avec grand plaisir.

Vous avez envie de travailler dans la continuité ?

Oui, je suis très bien à Orléans. J'aime bien comme on y travaille, le club est sympa, les gens aussi et je suis bien à Orléans donc quand on est bien, je ne vois pas pourquoi on bougerait.