Parenthèse de Coupe de France ce mardi soir pour le SLUC Nancy Basket contre Le Mans

Contre Le Mans ce mardi soir à 20h, il s'agira surtout pour le SLUC Nancy Basket de passer à autre chose, 3 jours à peine après une cruelle défaite contre Roanne , à cause d'un shoot au buzzer (98-95). A domicile, les hommes de Sylvain Lautié vont tenter d'aller chercher un billet pour les quarts de finale de Coupe de France.

Faire tourner ?

Entre deux matches de championnat, et avant un match décisif ce samedi contre Le Portel, l'un des concurrents directs au maintien, la tentation de faire tourner est bel et bien présente. Néanmoins, le coach des Cougars Sylvain Lautié ne compte pas laisser filer le match. "Surtout, je ne dis pas aux gens que l'on ne va pas jouer le match, on va tout faire pour le gagner. Dans le respect des règles préétablies entre nous, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs que l'on doit protéger, ne pas blesser", précise-t-il.