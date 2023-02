Paris 2024 : le stade Pierre Mauroy aux couleurs des Jeux Olympiques

Le stade Pierre Mauroy va se refaire une beauté le temps des jeux olympiques de Paris du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août. Le comité d'organisation a dévoilé ce mercredi l'identité visuelle de ces jeux avec les 62 pictogrammes qui représenteront les disciplines ainsi que les villes hôtes qui ont pu mettre leur touche locale. Lille en fait partie puisque le Nord accueillera la première phase des épreuves de basket la première semaine et la phase finale des épreuves de handball en deuxième semaine.

ⓘ Publicité

Beffroi, moulins et citadelle

L'identité visuelle de ces jeux s'inspire du style Art Déco avec notamment des carrés rappelant les rues françaises et peut-être les pavés du Nord pour notre région ! Selon France Télévisions sport , Paris 2024 a ainsi voulu "refléter le sens de la fête à la française, autour de couleurs bien précises : vert, bleu, rouge, violet ainsi que blanc et or pour rappeler l'emblème des Jeux, et le rose en fil rouge".

Selon des informations du service des sports de Radio France, la ville de Lille sera donc symbolisée par sa citadelle, ses beffrois, le stade Pierre Mauroy et les moulins des Olieux de Villeneuve d'Ascq. Un patrimoine historique choisi en accord avec les collectivités locales.