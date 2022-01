Paris: l'international français Axel Toupane rejoint le Paris Basketball

Le Paris Basketball renforce son effectif avec l’arrivée d'un joueur prestigieux. L'international français Axel Toupane, champion NBA cet été avec les Milwaukee Bucks, signe avec le club parisien jusqu’en 2024. Il portera le numéro 33 et jouera à l'aile au poste 3.

Axel Toupane est une recrue importante pour le Paris Basketball. Le joueur vient de signer avec le club parisien un contrat de deux ans et demi.

L'international français a 29 ans. Il mesure 2,01 mètres et pèse 98,7 kilos. À Paris, il portera le numéro 33. Le Paris Basketball veut faire d’Axel Toupane "une pièce majeure de son effectif", indique le club dans un communiqué.

Axel Toupane jouera son premier match à domicile le samedi 15 Janvier 2022 lors du derby face à Boulogne-Levallois, premier du championnat.

Une expérience en NBA et en Europe précieuse pour Paris

­Axel Toupane a été champion NBA cet été avec les Milwaukee Bucks. Cette nouvelle recrue, auteur d’un début de saison prolifique en G-League avec les Warriors de Santa Cruz (19 points et 7,8 rebonds de moyenne, 8 matches disputés, 5 à plus de 20 points marqués) était sous les radars de plusieurs équipes outre-Atlantique et suscitait l’intérêt d’équipes Euroligue. Il a finalement choisi Paris.

Le club indique qu'Axel Toupane est "excité à l’idée de ce nouveau challenge".

"C’est une super opportunité pour moi d’être un des leaders de ce beau projet en emmenant mon expérience, mon vécu et ma winning mentality", affirme le joueur.

Axel Toupane va jouer aux côtés d’autres joueurs d’expérience comme Kyle O’Quinn et Amara Sy, des jeunes prometteurs (Juhann Begarin, Ismaël Kamagate, Milan Barbitch) et des joueurs de talent (Dustin Sleva, Gauthier Denis, Lois Gendrey).

Pour le club, l'objectif est clair : il vise les play-offs

Pour réussir, il fallait "combler les manques au poste 3. Au-delà d’un recrutement de prestige, l’arrivée d’Axel Toupane vient combler un manque sur l’aile dans l’effectif de Jean-Christophe Prat qui composait jusqu’à présent sans poste 3".

"L'arrivée d'Axel va nous permettre de densifier notre poste 3. C'est un joueur de grand talent et très polyvalent. De par son expérience, son leadership et sa capacité à être un leader par l'exemple, Axel correspond pleinement à l'image que le Paris basketball veut véhiculer. En tant que coach, c'est un privilège d'avoir un tel joueur dans son effectif", précise Jean-Christophe Prat.