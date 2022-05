Paris : Un match NBA entre les Chicago et Detroit, prévu le 19 janvier à l'AccorArena

Ce mardi, la NBA a annoncé que l'affiche de la saison régulière entre les Chicago Bulls et les Pistons de Detroit serait délocalisée à Paris le 19 janvier 2023. Un match qui aura lieu à l'AccorArena de Paris. Un premier match avait déjà été organisé en janvier 2020 entre Milwaukee et Charlotte.

Les équipes de basket de Detroit et Chicago auront rendez-vous à Paris pour un match délocalisé de leur saison régulière de NBA.

C'est une nouvelle qui risque de ravir les français fans de NBA. Le 19 janvier 2023, l'AccorArena de Paris va accueillir la rencontre entre les Pistons de Detroit et les Chicago Bulls. Un match de saison régulière, où le public parisien pourra admirer plusieurs stars américaines du basket comme Demar DeRozan ou Cade Cunningham, mais aussi le jeune français Killian Hayes, formé à Cholet et drafté par Detroit en 2020. La date de mise en vente des tickets pour le match entre Chicago et Detroit est encore inconnue.

Premier match de NBA en Europe depuis 2020

La rencontre entre les Bulls et Detroit sera le premier match de NBA organisé en Europe depuis janvier 2020. Le dernier match avait aussi eu lieu à Paris, entre les Bucks de Milwaukee et les Charlotte Hornets. 15 000 fans avaient eu la chance de voir le Grec Giannis Antetokounmpo, MVP 2019 et 2020. Le Covid-19 avait ensuite empêché la ligue nord-américaine de revenir en France ces deux dernières années.