Tout près de l'exploit à Paris pour le Chambéry Savoie Handball

Chambéry, France

Le calendrier était défavorable, et les hommes d'Erick Mathé ne sont pas parvenus à inverser la spirale des défaites. Depuis la première journée contre Tremblay, Chambéry n'a pas gagné et on s'attendait à de grandes difficultés chez le mastodonte parisien.

Très bonne entame des Savoyards qui ont commencé devant. Deux points d'écart maxi avant de flancher en fin de première mi-temps et un score de 19 à 15.

A la force du poignet, les Jaunes et Noirs ne lâchent pas et remonte à un petit but d'écart à la 49 ème minute : 26 à 25. Et si l'exploit était pour ce soir ? A dix minutes du terme, on se remet à y croire grâce à un Demis Grigoras efficace en attaque , la recrue de l'été est enfin à la hauteur des espoirs de son nouveau club !

Telles étaient les consignes d'Erick Mathé avant le match : ne pas prendre l'eau, ne pas être trop loin au cas où Paris connaîtrait un trou d'air.

Le petit but d'écart rend la fin de match intenable jusqu'à six minutes de la fin ( 28 à 27 ) . Chambéry donne tout.

La Team Chambé lâche un peu de lest dans le money-time, et recule de trois cases. Défaite 32 à 29.

Chambéry est 11 ème sur 14 au classement de Starligue. Mais l'équipe semble avoir retrouvé ses vertus.

Au passage, c'est le 50 ème match sans défaite à domicile toutes compétitions confondues pour le PSG ! Énorme !