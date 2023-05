Pas d'exploit et pas de finale pour les basketteuses de Lattes Montpellier

Elodie Naigre et ses partenaires avaient pris trop de retard, lors du match aller

Deux quarts temps de chaque côté, les deux premiers pour les nordistes, les deux suivants pour les héraultaises. Mais à l'arrivée, une nouvelle défaite pour les basketteuses de Lattes Montpellier (73-70). Exténuées par leur quart de finale, les filles entraînées par Valery Demory avait été lourdement battues, mardi dernier, lors de la demi-finale aller.

Il fallait donc réaliser un exploit et refaire un retard de quinze points, ce samedi. Finalement, un revers de trois petites unités qui prive les lattoises de la finale du championnat de France et qui permet aux joueuses de Villeneuve d'Ascq d'accéder à une première finale depuis six ans.

Dans l'autre match, Lyon s'est qualifié. Les lyonnaises avaient perdu de treize points à Bourges (80-67), lors du match aller. Elles se sont cette fois imposées, chez elle, avec vingt point d'écarts (93-73).