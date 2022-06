Pas de basket au gymnase de Poinçonnet jusqu'à la fin de la prochaine saison pour le président du club

"On peut affirmer qu'il y a très, très, très peu de chances que l'on joue sur le gymnase de la Forêt la saison prochaine, de septembre à la mi juin l'année prochaine", annonce, dépité, Pierre Bosquié, le président du club de Basket de Poinçonnet. Le bâtiment a été grandement touché par les intempéries du 22 au 23 mai dernier, dans l'Indre. Et les conséquences pour le club risquent d'être importantes.

Des travaux qui risquent de durer des mois

Les tuiles en fibrociment ont été brisées sous les coups de la grêle, ce qui a causé une inondation du parquet. Et pour couronner le tout, il y a de l'amiante. Les travaux risquent donc de durer des mois. "Nous venons de subir une grave catastrophe et cela va compliquer notre organisation pour l'année prochaine", continue le président du club.

Une perte financière de 200 000 euros

Le gymnase ne peut donc plus accueillir ni les entraînements ni les compétitions. Mais le problème le plus important pour le président, c'est au niveau des sponsors. "Nous ne pouvons plus afficher les panneaux publicitaires de nos partenaires, explique Pierre Bosquié. Et si nous ne pouvons plus les recevoir, la perte financière est claire, c'est une perte de 200 000 euros pour la saison, soit la moitié du budget. Pour le club, nous avons dix, douze salariés suivant les saisons. Et si je ne peux pas payer tout ce monde là, on court à la catastrophe."

Il faut donc trouver un gymnase de remplacement dans les communes aux alentours. Des négociations sont déjà en cours. Et le temps presse, le 3 août, les entraînements reprennent.