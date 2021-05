Du public, mais pas de billetterie pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball contre le PSG

Pas d'euphorie avec le déconfinement : vous ne pourrez pas tous assister au retour du handball en public au Phare. Le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball n'ouvre pas la billetterie, car il ne proposera "que" 800 places pour la très belle affiche de Lidl Starligue : Chambé - PSG le 26 mai. Les contraintes sanitaires sont en effet drastiques : masque obligatoire pendant le match. Un siège vide entre spectateurs ou groupes familiaux (maxi 6 personnes) et un rang vide entre chaque rangée de spectateurs.

Pour Alain Poncet le président du club, "avec 800 places on ne peut pas faire de miracles. Il n'y en a même pas assez pour tous nos abonnés et les partenaires qui ont payé une prestation à l'année. On va répartir au mieux sur les trois dernières rencontres. Pour le grand public, hélas, il faudra attendre la saison prochaine". Le président a reçu quantité de mails et de sms de fidèles en manque de soirée au Phare, le chaudron de la Team Chambéry. Les deux clubs de supporters emblématiques - la Fréga et les Fondus - seront dignement représentés, "et aussi ceux qui sont même venus à l'entrée du portail pour encourager les joueurs".

Orphelins du public

D'ici la fin de la saison, trois matchs à domicile se disputeront "avec des vrais gens". Cela donne du baume au coeur des amoureux du club après une saison où le Phare et ses 4400 places ont sonné creux. Alain Poncet ne boude pas son plaisir : "Les joueurs étaient orphelins de notre public si chaud. Jamais on aurait cru passer une telle saison sans public. Au pire l'automne. On se disait qu'en janvier-février, pour la reprise, on repartirait avec nos supporters. Ce satané Covid ne l'a pas voulu ainsi. Ce retour du public n'est que du bonheur. Un rayon de soleil. C'est déjà pas si mal !"