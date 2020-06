Le Final Four, le dernier carré féminin en Ligue des Champions de handball, n'aura pas lieu. Le Brest Bretagne Handball avait de bons espoirs d'être qualifié.

Pas de Final Four pour le Brest Bretagne Handball

C'est un moment toujours très attendu de la compétition. Le Final Four de la ligue des champions féminine de handball n'aura finalement pas lieu. Il était prévu du 3 au 6 septembre à Budapest. La Fédération européenne de handball (EHF) a annoncé son annulation à cause de la pandémie de coronavirus.

Pas de compétition pour le BBH

Le Brest Bretagne Handball (BBH) était qualifié pour les quarts de finale aux côtés du Metz Handball. Les deux clubs, seuls représentants français, avaient fini respectivement premiers et deuxièmes de leurs groupes respectifs. Le BBH devait affronter les russes de Rostov et les vaincre pour accéder au fameux Final Four. La compétition, initialement prévue au printemps, avait été reportée à la fin de l'été.

"Ces derniers mois, l'EHF a toujours dit que les matches ne seraient joués que si un environnement sûr pour tout le monde pouvait être garanti. Or l'incertitude persiste quant à l'évolution (de l'épidémie) en Europe", a expliqué Michael Wiederer, le président de l'EHF, dans un communiqué

Le coup d'envoi de la saison 2020-2021 sera donné les 12 et 13 septembre prochains. Metz et Brest seront à nouveau présents. Le tirage au sort des poules aura lieu mercredi prochain.

Avec AFP