Basket N1 : Dax Gamarde assuré du maintien

Gros soulagement pour le Dax Gamarde Club. Le DBG, dans les Landes, est assuré d'être maintenu en Nationale Une. Il n'y aura pas de descente à la fin du championnat de France de Basket de Nationale 1. Seul le premier des deux poules montera en Pro B. Pour tous les autres, comme le DGB, aucune descente en nationale 2 possible. A six matchs de la fin de saison régulière, le Dax Gamarde Club est enfin assuré de son maintien en N1.

Surveiller les comptes du club de très près

Les joueurs, le staff, et Jean Lamaignère, président du club, peuvent enfin souffler. "C'est une excellente nouvelle, confie le président du club. Mais il faut la prendre avec des pincettes." Selon le président, il reste une problématique à prendre en compte : celle du budget et des financements. "Au delà du maintien sportif, il faut consolider tout l'aspect financier. La règle est qu'il y a un maintien en Nationale Une, la règle ne dit pas que Dax Gamarde sera à coup sûr en Nationale Une l'année prochaine."

"Il faut qu'on continue à aller chercher nos partenaires qui nous manquent pour rentrer dans le budget prévisionnel prévu pour cette année, prévient Jean Lamaignère. Il faut continuer à aller chercher les aides qui nous sont promises pour trouver un équilibre et il ne faut surtout pas qu'il y ait un relâchement des bénévoles."

Je tiens à rester sportivement maintenu, et non pas maintenu sur tapis vert - Jean Lamaignière, président du club

Le maintien en Nationale Une, ce n'est pas non plus une raison pour relâcher la pression, prévient le président. Même si la compétition perd un peu en saveur, car l'enjeu est moins grand, cela ne doit pas rimer avec matchs de qualité médiocre : "Il ne nous reste plus que 6 matchs à jouer, il faut faire au mieux pour avoir le meilleur des classements. Je tiens à rester sportivement maintenu, et non pas maintenu sur tapis vert."

Pour le président du club, "il est hors de question qu'on finisse dans les deux dernières places. Relâcher maintenant cela voudrait dire aussi une reprise de saison compliquée l'année prochaine." Prochain match du DBG, c'est mardi contre Bordeaux. Un match à vivre en direct sur France Bleu Gascogne, depuis le hall des sports de Gamarde. L'émission spéciale est à vivre juste avant le début du match, de 18h à 19h.