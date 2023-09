Emblématique dirigeant, Pascal Foussard quittera le Tours Volleyball à la fin de la saison

En plus du TVB, Pascal Foussard travaille aussi avec l'équipe de France de volley.

Il ne veut pas faire "l'année de trop". Dans un entretien accordé au site internet de la Ligue Nationale de Volley , Pascal Foussard annonce son départ du Tours Volley-Ball à l'issue de la saison 2023-2024. Actuellement directeur général délégué, celui qui a été joueur, entraîneur, manager, directeur sportif au TVB aura passé au total 42 ans au club.

42 années truffées de succès : 26 titres au total, les deux derniers au printemps, avec le doublé coupe-championnat.

Pascal Foussard aura 63 ans à l'issue de la saison. "J’arrête à 63 ans, parce que je ne veux pas faire les années de trop et traîner dans les couloirs du Palais des Sports jusqu’à 70 ans. Je ne veux pas tomber là-dedans, dans le «de mon temps c’était mieux». L’institution est plus forte que Pascal Foussard. Je viendrai voir les matches avec plaisir et c’est tout» précise le Tourangeau.

Un arrêt qui n'est toutefois pas synonyme de totale retraite : elui qui travaille aussi avec l'équipe de France de Volley changera de ballon, pour donner un coup de main au club de handball de Saint-Cyr.