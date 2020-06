Patrice Canayer (Montpellier Handball) : "Une préparation physique assez longue et beaucoup de matchs amicaux"

L'entraîneur et manager du MHB était l'invité de 100% Club, ce mercredi, sur France Bleu Hérault. Patrice Canayer est revenu sur l'arrêt du championnat, il a aussi évoqué les finances du club, la reprise, la préparation physique, le mercato et les ambitions du club et son avenir.