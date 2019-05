Patrice Canayer : "Si Montpellier est à la lutte avec Nîmes, c'est qu'on ne fait pas une si mauvaise saison"

Hérault, France

Un derby qui sent la poudre en handball et encre plus ce jeudi. Montpellier se déplace de l'autre coté du Vidourle pour y affronter Nîmes en championnat à 20h45. Une confrontation déjà importante pour le MHB dans sa course à la seconde place du classement. Le MHB est 3e, Nîmes juste derrière à un petit point. Les héraultais n'ont donc pas le droit à l'erreur d'autant que le second, Nantes, a perdu contre Aix-en-Provence.

"Ce derby a toujours une saveur particulière. C'est plutôt pour Nîmes que la situation est exceptionnelle" - Patrice Canayer

"Je ne vois pas pourquoi on aurait pas la possibilité de tenir mentalement. On est en course avec un club qui réalise une magnifique saison. Mais comme nous avons un point de plus, c'est que Montpellier ne doit pas faire un aussi mauvaise saison que ça ou alors je ne comprends rien ua mathématiques." - Patrice Canayer

