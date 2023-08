Patrice Canayer va quitter le MHB en juin 2024 : " je ne pars pas pour un autre club."

Tout a une fin, mais certains ne l'imaginaient pas. Patrice Canayer n'entrainera plus le MHB la saison prochaine. En fin de contrat en juin 2024, alors qu'il aura 63 ans, il a décidé de ne pas prolonger. Il en a informé les salariés et les joueurs lundi soir au FDI Stadium. Patrice Canayer incarne à lui seul le Montpellier Handball. Arrivé en 1994, c'est l'homme de tous les titres et l'entraineur français le plus capé avec quatorze titres de champion de France , treize coupes de France , dix coupes de la Ligue et deux Ligue des champions en 2003 et 2018 remporté en 30 ans.

Patrice Canayer, une seule question , en tout cas la première pourquoi cet arrêt, ce départ ?

Déjà je précise, ce n'est pas une retraite je ne pars pas à la retraite, ceci dit, après 30 ans de travail dans ce club, d'une aventure sportive mais surtout humaine exaltante et passionnante, j'avais envie que cette histoire se finisse bien. Cette historie a été une espèce de défi au temps, parce que dans l'univers professionnel et sportif surtout la durée est un vrai problème.

Il m'a semblé qu'il ne fallait pas aller exagérément trop loin et qu'il fallait clôturer cette histoire. Mon vœu le plus cher c'était que cela se termine bien.

Deuxième élément et il est plus personnel; c'est que je vais arriver dans la dernière ligne droite de ma vie professionnelle et que j'a envie de partir sur d'autres projets, d'autres challenges et que c'est le moment, si j'attends trop, il sera trop tard et comme il y avait une fin de contrat en juin 2024, il m'est apparu que c'était le bon moment pour prendre cette décision.

Dans un précédent entretien, vous disiez : " je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs", vous avez changé d'idée ?

Ah non non, qu'on soit bien clair, je ne pars pas du Montpellier Handball pour aller signer dans un autre club, après 30 ans de fidélité à Montpellier, je ne vais pas dire je pars ailleurs,, non ça n'est pas cà. Je veux être libre de mener mon activité professionnelle , ma vie comme je le veux sans être lié contractuellement.

Je ne sais pas de quoi j'aurais envie dans un , deux , trois ou quatre ans, peut être que je ne ré-entrainerai plus jamais et peut être que j'aurai envie de ré-entrainer, on verra à ce moment là.

Vous avez mis du temps pour prendre cette décision, pour peser le pour et le contre ?

Ca a mis du temps oui pour germer parce que pour ce club, j'ai beaucoup beaucoup beaucoup d'amour mais un moment donné, je le répète ,il faut savoir finir l'histoire, les belles histoires et ne pas faire l'année de trop..... mais aujourd'hui je suis très serein, je suis sur d'avoir pris la bonne décision.

Vous aimez les symboles, 40 ans du MHB, 30 ans au club pour vous en 2024 ?

Oui, ça a compté dans ma décision, c'est vrai , je me suis dit ; " pourquoi une année de plus ?" 30 ans à la tête de ce club, à conduire l'équipe professionnelle, 30 ans c'est un chiffre rond, c'est un beau chiffre. J'aime bien ce type là de symbole.

30 ans justement, qui va avoir envie, oser venir vous succéder ?

Déjà je pense que le président va avoir beaucoup des coups de fil parce que des entraineurs qui auront envie de venir au Montpellier Handball , il y en aura beaucoup...; franchement c'est peut être le plus cadeau qu'il puisse y avoir : il y a une super équipe, des dirigeants formidables, de actionnaires très actifs , une volonté des collectivités, franchement il y a plus malheureux que celui qui va venir entrainer le Montpellier Handball.

Comment allez-vous vivre cette dernière année?

Comme j'ai vécu les 29 années précédentes, avec une grande passion, une grande détermination mais c'est je pense ce qui me caractérise. je pense que si on ne fait pas les choses avec passion, il vaut mieux ne pas les faire.

J'imagine qu'il y a eu de votre part et des autres beaucoup d'émotion quand vous l'avez annoncé aux salariés et aux joueurs ?

OUi oui oui parce que c'est toujours difficile de prendre ce type de décision et il y a des gens qui m'ont dit, c'est bien de partir sur une victoire, alors oui pourquoi pas , on va essayer de le faire en tout cas mais honnêtement ce qui est important c'est l'histoire qu'on a vécu, et cette histoire humaine , je ne voulais pas qu'elle soit ternie, je ne voulais pas prendre le risque qu'on me dise " tu n'es plus l'homme de la situation, peut -être qu'on ne me l'aurait pas dit, mais je ne voulais pas sentir ça. Il faut savoir arrêter quand tout va bien et ne pas attendre que ca aille mal pour arrêter.

Lundi soir, dans un communiqué publié sur le site du Montpellier Handball, le président Julien Deljarry ecrit ses mots :

"J’ai pris acte avec une grande émotion de la décision de Patrice CANAYER de ne pas prolonger son contrat en juin 2024, une décision que je respecte. Les actionnaires se joignent à moi pour remercier et féliciter Patrice pour l’ensemble des 30 années exceptionnelles qu’il a donné pour le club.

Depuis son arrivée en 1994 jusqu’aujourd’hui, il a été l’élément principal de l’évolution du Montpellier Handball pour en faire ce qu’il est aujourd’hui : un grand club national et international.

De nombreux joueurs, salariés, bénévoles, et dirigeants ont construit l’histoire du MHB. Patrice en a été le fil conducteur.

C’est une réelle fierté d’avoir évolué, et ce encore pour une saison, aux côtés de l’homme qui a amené 42 titres au club, dont deux Ligues des Champions."

Joint au téléphone, Julien Deljarry renouvelle ses éloges, et félicitations à celui qui a été le Trait d'union de l'histoire du MHB et précise que cette décision est celle d'un choix d'un homme "qu'il n' y a pas divergence , ni de conflit." et il assure preparer la succession.