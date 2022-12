Patrick Venturini président du VNVB  :" On est pile-poil dans les temps de passage"

Les volleyeuses de Vandoeuvre (VNVB) surfent sur une série positive de trois succès de rang. Elles ont l’occasion de la poursuivre en recevant ce samedi au Parc des Sports à 19 heures, l’équipe de Paris Levallois. Malgré un début de championnat compliqué, après 10 journées, le bilan est positif : « Aujourd’hui, après dix journées, on est classés dixièmes avec le dixième budget de Ligue A. On est pile-poil dans les temps de passage ». Patrick Venturini.

Le classement du VNVB en Ligue A

Une satisfaction après un début de compétition marqué par trois défaites de suite, lors des trois premières journées. Un retard à l’allumage logique après une intersaison bouleversée par de nombreux changements et la venue du nouvel entraîneur, André Sá : « Il a fallu que cet amalgame se mette en place. Aujourd’hui, je pense que c’est fait, et on commence à engranger les points. » Patrick Venturini, président du VNVB.

André Sá et ses joueuses semblent avoir trouver la bonne carburation © Maxppp - Cédric Jacquot

L’équipe grandit collectivement et ses dernières sorties le prouvent. Malgré la jeunesse de son effectif, le VNVB apprend vite et offre des garanties sur son avenir dans le jeu et dans l’état d’esprit : « l’équipe est pugnace, elle ne lâche rien et même quand elle est menée, elle ne panique pas. Cela s’est produit à plusieurs reprises depuis le début de saison. » Patrick Venturini.

Le potentiel de cette jeune équipe du VNVB est indéniable. Reste désormais à trouver la constance dans les résultats et s'inscrire dans la durée, avec le nouvel entraîneur, André Sá, pour envisager d'autres ambitions que le maintien.