Pauline Coatanea (Brest Bretagne Handball) : "A Nice, on a inversé la tendance"

Brest, France

France Bleu : le match aller avait été très serré. Brest l’avait emporté d’un petit but à Nice. Il faut s’attendre à la même chose ce dimanche ?

Pauline Coatanéa : "Oui. Nice est très coriace, expérimenté. Contre cette équipe, ça a toujours été très serré, donc on s’attend au même scénario. Elles vont jouer libérée puisqu’elles ont rempli leur objectif de qualification pour la coupe d’Europe. "

France Bleu : Nice était la bête noire de Brest avant que vous ne gagniez le match aller. Sur quels aspects ce match s’était-il joué ?

Pauline Coatanéa : "Nice a été agressif en défense, surtout en seconde période où ça a été un combat physique. Mais on les a fait douter grâce à nos montées de balles. Ce sera encore un élément clé ce dimanche. On n’avait jamais gagné à Nice, on avait vécu un match très difficile en phase régulière là-bas, on était forcément un peu stressées. Avoir gagné là-bas, avoir marqué notre territoire, avoir inversé la tendance était important."

Le public nous donnera un peu plus de forces

France Bleu : jouer le match retour à Brest Arena est un vrai plus pour vous ...

Pauline Coatanéa : "Les places se sont bien vendues. La salle est presque complète. Ce sera un nouveau match très dur, mais le fait de pouvoir accéder à la finale nous fera jouer à fond. Et le public nous donnera un peu plus de forces sur le terrain."

France Bleu : la gardienne internationale slovène, Amra, Pandzic est arrivée à Brest pour remplacer Darleux. Ca vous rassure ?

Pauline Coatanéa : "Oui, elle s’entraîne avec nous depuis deux semaines. C’était frustrant de ne pas la voir qualifiée car il reste peu de match. Le duo Idehn – Quiniou marchait bien, mais c’est un plus d’aborder ces rencontres avec une gardienne comme Pandzic."

Brest Bretagne Handball - OGC Nice, ce dimanche, à Brest Arena, à 19 heures.