Philippe Gardent s’est « régalé » à la tête du Bordeaux Bruges Lormont Handball, promu en Proligue

Ancien pivot et capitaine de l’équipe de France, « époque Barjots », Philippe Gardent n’avait jusqu’ici entraîné que des clubs de l’élite. Après Chambéry, le PSG et Toulouse, il a replongé dans le handball amateur. Un retour aux sources rafraîchissant. Interview.

France Bleu Gironde : avoir l’étiquette de favori c’est une chose, l’assumer sur le terrain en est une autre ?

Philippe Gardent : C’est une grosse satisfaction de l’avoir fait aussi tôt, ça nous permet de se projeter sur la saison prochaine. Les gars ont très bien travaillé durant toute cette saison et avoir atteint cet objectif, c’est vraiment un plaisir pour nous.

Ça va vous donner une marge en termes de recrutement ?

Oui et non. Oui par rapport à l’autre club qui va monter en Proligue avec nous. Et non parce que les autres clubs de Proligue ont déjà commencé leur recrutement depuis un petit moment. Mais on avait déjà anticipé, lancé quelques alertes à droite et à gauche, donc est dans le timing et dans les clous pour la saison prochaine.

’On a besoin de renfort si on veut exister et éviter de faire l’ascenseur. Mais l’ambition est là quand même. On va être un promu ambitieux.

L’idée c’est de garder l’ossature et d’amener de la plus-value ?

Bien évidemment parce qu’on grimpe d’une division. Il faut se renforcer et avoir un apport de joueurs plus expérimentés et parfois plus talentueux. L’essentiel du groupe sera celui de cette année mais il est clair qu’il sera renforcé.

Vous avez la volonté de vous donner du temps ?

On avait l’ambition d’accéder à la Proligue dès la première année et c’est déjà un bel exploit. On était les favoris mais on a fait un recrutement judicieux, malin. Le but c’est de pérenniser le niveau sportif mais le club aussi. On est un jeune club, créé depuis un an avec l’appui de Bruges et Lormont. Il faut qu’on s’étoffe en termes de structures administrative et commerciale. Ça nous laisse un peu de temps pour penser à tout ça.

Philippe Gardent veut un BBL ambitieux la saison prochaine. © Maxppp - Maxppp

Il y a une vraie différence de niveau ?

Sur le bas de tableau, je pense qu’il n’y a pas un grand écart. En revanche là-haut, il est important. C’est pour cela qu’on a besoin de renfort si on veut exister et éviter de faire l’ascenseur. Mais l’ambition est là quand même. On va être un promu ambitieux. On va avoir l’objectif prioritaire de se maintenir mais si on peut aller gratter un peu plus haut, on ne va pas s’en priver, tout en gardant notre humilité.

Vous allez vous situer où niveau budget ?

On va essayer d’être dans le budget médian de la Proligue ce qui implique de doubler le budget de cette année. Il y a un gros effort de recherche de partenariat mais le but c’est d’atteindre entre 1,2 et 1,4 million d’euros pour exister tout simplement.

Les entraîneurs pros et chevronnés, on oublie un peu ce monde amateur. Ça fait du bien de baigner à nouveau dedans.

A titre personnel, comment avez-vous vécu ce retour aux sources ?

Je me suis régalé. Ça fait 25 ans que j’entraînais de très bons clubs en première division. Ça a été humainement très intéressant. ? Déjà, les entraîneurs pros et chevronnés, on oublie un peu ce monde amateur. Ça fait du bien de baigner à nouveau dedans. J’ai retrouvé des choses qui m’avaient échappé, notamment sur la formation. Et puis fréquenter des clubs comme Lormont et Bruges, de bosser avec leurs dirigeants, ça a été un plaisir parce qu’on sentait qu’ils avaient vraiment envie d’avancer. Cet univers m’a beaucoup plu. Maintenant, j’essaie aussi de les emmener vers le haut parce que le but c’est de se professionnaliser, de ne pas rester là mais ça a été une très belle expérience qui n’est pas finie d’ailleurs.

Ça a un côté rafraîchissant ?

Complètement. J’ai pas mal bourlingué à droite et à gauche. Quand on découvre des choses nouvelles, ça booste, quel que soit le niveau. La relation humaine n’existe pas qu’au haut niveau. La volonté commune de vouloir réussir quelque chose, ça a été très enrichissant en ce qui me concerne.

On est extrêmement pauvre en termes d’équipements sportifs. J’ai rarement vu une région aussi sinistrée dans ce domaine-là. Si on veut progresser il va falloir un outil de travail un peu plus conséquent.

Il va aussi falloir trouver une salle digne de ce nom pour grandir ?

Tout à fait. C’est clair qu'en Nouvelle-Aquitaine, en Gironde, on est extrêmement pauvre en termes d’équipements sportifs. J’ai rarement vu une région aussi sinistrée dans ce domaine-là. Si on veut progresser il va falloir un outil de travail un peu plus conséquent. On a quand même des pistes très intéressantes pour pouvoir jouer sur Bordeaux. C’est un dossier sur lequel on bosse depuis quelques mois et on est en train d’avancer assez sérieusement.

On parle de la salle Jean Dauguet sur la rive droite de Bordeaux…

Par exemple…

Le projet se veut résolument métropolitain ?

Paradoxalement, la Nouvelle-Aquitaine c’est la deuxième ligue de France en nombre de licenciés mais avec une multitude de petits clubs de N1, N2, N3 qui avaient du mal à s’entendre. Notre mission c’était aussi d’essayer de fédérer un peu tout ce petit monde. Il y a les Girondins de Bordeaux qui sont proches de nous, il y a Pessac, ça commence à venir et on voudrait bosser ensemble. Le but c’est d’avoir un rayonnement presque régional parce que cette région a besoin d’un club de hand de haut niveau. On est sur le bon chemin.