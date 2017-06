PHOTOS - Euro 2017 : les basketteuses françaises battent les Grecques, 77 à 55, et se qualifient pour la finale

Les basketteuses françaises affronteront l'Espagne pour la médaille d'or de l'Euro, dimanche (20h30) à Prague, dans une revanche de la finale de 2013 perdue devant leur public. Les Bleues ont obtenu leur billet pour leur troisième finale consécutive en battant les Grecques en demi-finale, 77 à 55.

La moitié du groupe actuel était à Orchies en 2013, lorsque la France s'était inclinée d'un seul point, dont Gaëlle Skrela et Céline Dumerc. Pour ces deux joueuses, le match de dimanche sera leur dernier en bleu.

La moitié du groupe actuel était à Orchies en 2013, lorsque la France s'était inclinée d'un seul point, dont Gaëlle Skrela et Céline Dumerc. Pour ces deux joueuses, le match de dimanche sera leur dernier en bleu.

Je suis fière de ce qu'on fait" - la capitaine Céline Dumerc

"Les deux retraitées vont finir sur une finale. C'est top ! Ce qui est sûr, c'est qu'on est sûr d'avoir une médaille et pour le basket français cinq de suite c'est énorme. Je suis fière de ce qu'on fait", a dit la capitaine Céline Dumerc.

Contre les Grecques, la victoire s'est déroulée selon le scénario espéré. Accrochées pendant trois quart-temps (+5 après 30 minutes), les Françaises ont fait parler leur supériorité athlétique et la profondeur de leur banc pour s'envoler dans le dernier (25-8).

Supériorité athlétique

Ce sont deux paniers à trois points réussis coup sur coup par les jeunes Olivia Epoupa (11 points) et Marine Johannes (10 points) qui ont creusé le trou définitif : +10 à six minutes de la fin. Les Grecques, usées, se sont alors effondrées.

Dimanche, les Bleues chercheront à remporter leur troisième titre continental après ceux de 2001 et 2009. Ce serait le second pour Dumerc et Miyem.

