[PHOTOS] Revivez le parcours du HBC Nantes en Ligue des Champions

Pour sa première campagne en Ligue des Champions, le HBC Nantes a disputé quatorze matchs. France Bleu Loire Océan vous a fait vivre en direct les sept déplacements du H. Retour en photos sur ce parcours à l'extérieur qui s'est achevé ce samedi en 1/8e de finale à Paris.

Ukraine, Danemark, Roumanie, Turquie, Portugal, Espagne et France. Les handballeurs nantais ont voyagé durant cette première campagne de Ligue des Champions. France Bleu Loire Océan a suivi cette aventure avec eux. Des heures d'avion, de train et de bus. Et surtout, pas mal d'anecdotes. L'amortisseur de leur bus qui rend l'âme en Ukraine, un joueur qui oublie son passeport ou encore un entraînement en doudoune à Braga. Bon voyage.

-

22 septembre 2016 : L'histoire retiendra que le HBC Nantes a disputé son premier match de Ligue des Champions à Kharkiv en Ukraine. Devant des centaines de militaires, les handballeurs Nantais arrachent le nul (26/26) à trente secondes de la fin grâce à leur pivot Nicolas Tournat. Au retour à l’hôtel, l’amortisseur de leur bus rend l'âme. Tout le monde descend.

16 octobre 2016 : Le HBC Nantes est à Holstebro au Danemark sur les rives de la mer du Nord. Il s'impose 35/25. Nicolas Claire inscrit sept buts et le jeune gardien Robin Cantegrel participe à son premier match de Ligue des Champions. Une soixantaine de supporters du club allemand de Kiel sont venus encourager l'ailier du H Dominik Klein.

22 octobre 2016 : Le HBC Nantes est à Bucarest en Roumanie. Il défie le Dinamo. L'ambiance est incandescente dans la salle. Menés de quatre buts à la mi-temps (15/11), les handballeurs Nantais s'imposent finalement 27/26. L'arrière gauche Théo Derot termine meilleur buteur avec sept réalisations. Une victoire célébrée tard dans la nuit.

27 novembre 2016 : Le HBC Nantes décroche son billet pour les 1/16e de finale de la Ligue des Champions. Succès 33/28 sur le parquet du Besiktas Istanbul. Absent, le capitaine du H Rock Féliho est resté à Nantes pour assister à la naissance de son deuxième enfant.

11 février 2017 : Le HBC Nantes termine premier de son groupe après sa victoire à Braga au Portugal 34/29. Une centaine de supporters nantais ont fait le déplacement. Température dans la salle proche de 10 degrés.

5 mars 2017 : Le HBC Nantes dispute son premier match de Coupe d'Europe en Espagne. Menés de trois buts à un quart d'heure de la fin, les handballeurs nantais l'emportent finalement 31/25. Le H prend une option pour les 1/8e de finale. Eduardo Gurbindo marque neuf buts.

2 avril 2017 : La première campagne du H en Ligue des Champions prend fin à Paris. Les hommes de Thierry Anti s'inclinent logiquement 35/27 face au PSG. Le soutien de leurs supporters n'aura pas suffit. Ils étaient pourtant 300. Dernier match et première défaite à l'extérieur en Ligue des Champions.

Le HBC Nantes disputait cette saison sa sixième campagne consécutive en Coupe d'Europe. La première en Ligue des Champions.