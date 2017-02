PHOTOS: Saran s'incline contre Toulouse (28-29) en Lidl Starligue de hand

Retour en photos sur cette soirée de handball au Bois Joly.

Ils ont accumulé trop d'approximations pour espérer gagner. Malgré une fin de match à suspense, le Saran Loiret Handball s'est incliné ce mercredi 8 février contre le Phénix de Toulouse, sur le score de 28-29, devant un Bois Joly plein à craquer encore une fois.

24e minute: Saran est mené 11-9 par le Phénix. © Radio France - Guillaume Drechsler

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur toulousain Philippe Gardent a avoué à avoir passé plus de deux semaines à étudier Saran et leur jeu atypique sans gardien, à 7 contre 6.

Pression des Toulousains sur la base arrière saranaise: peu de solutions en attaque. © Radio France - Guillaume Drechsler

La moindre approximation saranaise profite à Toulouse. Ferran Sole marque en contre-attaque (9-13, 27e minute). © Radio France - Guillaume Drechsler

Saran ne se laisse pas faire devant son public. Le capitaine Yann Gheysen permet aux siens de venir à deux longueurs (11-13, 28e minute). © Radio France - Guillaume Drechsler

L'ex-Barjot Philippe Gardent est l'entraîneur du Phénix de Toulouse. Il distille ses derniers conseils juste avant le début de la deuxième mi-temps. © Radio France - Guillaume Drechsler

Saran renaît face au Phénix

Tomi Vozab décolle au-dessus de la défense toulousaine: 17-19 à la 39e minute. © Radio France - Guillaume Drechsler

Je la dépose où ? © Radio France - Guillaume Drechsler

Arnaud Lamazaa-Pary, l'ailier gauche du Saran Loiret Handball, devant un Bois Joly plein. © Radio France - Guillaume Drechsler

L'Espagnol Alvaro Ruiz Sanchez décolle au-dessus de la défense saranaise: 21-23 pour Toulouse (45e minute) © Radio France - Guillaume Drechsler

48e minute: égalisation d'Igor Anic pour Saran à 23-23 ! © Radio France - Guillaume Drechsler

Deux passes imprécises saranaises et Toulouse envoie deux shoots directement dans un but vide. Le jeu atypique à 7 vs 6, sans gardien, se retourne contre Saran.

Faute ? Pas faute ? © Radio France - Guillaume Drechsler

Tomi Vozab converti ce jet de 7 mètres: il ramène Saran à 25-26 (53e minute). © Radio France - Guillaume Drechsler

Igor Anic s'arrache et permet à Saran de repasser devant (28-27, 57e minute). Le public du Bois Joly exulte. © Radio France - Guillaume Drechsler

C'est l'action du match. Toulouse est repassé devant (28-29). On est à 30 secondes de la fin et Tomi Vozab shoote de la base arrière... © Radio France - Guillaume Drechsler

Tomi Vozab trouve la barre transversale ... © Radio France - Guillaume Drechsler

Le gardien toulousain Yassine Idrissi récupère le ballon qui a rebondit devant la ligne de but. Les espoirs de Saran sont éteints. © Radio France - Guillaume Drechsler

Défaite 29-28 du @Saran_Loiret_HB vs @FENIX_HB qui peut remercier son gardien Idrissi pour l'arrêt à 30 secondes de la fin ! @FBOrleans pic.twitter.com/KzH3R5bcK3 — Guillaume Drechsler (@la_drech) February 8, 2017

Les Toulousains savourent la victoire ensemble à la fin du match en sautant sur leur gardien Yassine Idrissi (au milieu du troupeau). © Radio France - Guillaume Drechsler

Chaque match à domicile, peu importe le résultat, les joueurs du Saran Loiret Handball n'oublient pas de faire un tour d'honneur pour saluer leur public, toujours aussi fidèle. © Radio France - Guillaume Drechsler