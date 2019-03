PHOTOS-VIDEOS : Le TVB remporte la dixième Coupe de France de son histoire !

Moment historique ce dimanche soir, dans une salle Grenon pleine à craquer devant plus de 3000 spectateurs, Tours remporte sa dixième coupe de France de Volley-Ball ! Les volleyeurs tourangeaux ont balayé Chaumont en trois sets.. 25-22 ; 25-13 : 25-18. Une victoire qu'ils attendaient depuis 2015, célébrée longuement avec le public venu aux couleurs du TVB.

C'est la dixieme, cela fait plaisir de gagner celle là, et personnellement, ça me fait plaisir d'être dans ce groupe, dans cette très belle équipe. Le public a été très présent, je remercie tous ceux qui sont venus nous supporter, cela nous a peut-être rendu la tâche un peu plus facile." - Le capitaine du TVB, Nathan Wounembaina.