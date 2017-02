Pierre Vincent retrouve le Palais des Sports en tant que spectateur

Pierre Vincent a assisté ce samedi depuis les tribunes à la rencontre qui opposait son ancienne équipe à l’Élan Béarnais. Pour la première fois depuis la rupture de son contrat d'entraîneur de l'OLB le mois dernier, il s'exprime au micro de France Bleu Orléans sur sa situation et son avenir.

C'est une première depuis sa mise à pied par le club début janvier, Pierre Vincent a assisté à un match de son ancienne équipe en tant que spectateur.

Pierre Vincent : "Je suis venu suivre mon fils évidemment (Thomas Vincent évolue avec l'équipe espoir et l'équipe pro de l'OLB). Et puis je suis content aussi de voir l'équipe. J'ai passé un an et demi avec ce groupe qui fonctionnait bien. On avait des relations fortes et pour moi c'est un plaisir de les revoir, de pouvoir discuter avec eux et d'échanger un peu. Je suis basketteur donc j'aime ça."

Le point sur sa situation avec le club

Pierre Vincent : "Le club m'a licencié pour faute grave. Moi, je vais contester [la décision] auprès des Prud'hommes pour licenciement abusif. Point final. Ce n'est pas une partie qui à la fois m'intéresse et sur laquelle je suis compétent. Les avocats vont gérer ça. J'ai fait ce que j'avais à faire et c'est déjà suffisamment difficile à gérer. Aujourd'hui je me concentre sur l'avenir. Il faut prendre le positif. J'ai du temps pour faire des choses que je n'aurais pas le temps de faire pendant une saison. Je regarde beaucoup de matches d'Euroleague, de Pro B et de Pro A. Je lis beaucoup d'articles. On me demande aussi d'en produire. Quand on aime son métier, on trouve le moyen de s'occuper."

Sa vie depuis la fin de son aventure avec l'OLB

Pierre Vincent : "Ça pourrait aller mieux. Après il y a des choses plus graves que ça dans la vie. J'aime mon métier. J'aime entraîner. Quand un entraîneur n'entraîne pas, il tourne en rond un peu, donc je m'occupe. Je lis, je fais des articles et je suis sollicité à droite et à gauche. C'est un moment dont je vais profiter pour me ressourcer et pour travailler. Je suis allé voir des entraînements en France et en Espagne. Je suis allé voir ma famille. Là je vais faire trois jours au ski. Ce sont des choses que l'on ne peut pas faire pendant la saison."

Pierre Vincent était arrivé en février 2015 sur le banc de l'OLB © Maxppp - Eric MALOT

Déjà des pistes déjà pour l'avenir

Pierre Vincent : "Dans nos métiers, il n'y a malheureusement pas beaucoup de pistes ouvertes et malheureusement aussi, [quand c'est le cas] c'est souvent quand il y a un collègue qui est en difficulté. Je ne peux pas souhaiter le malheur des autres donc je me concentre sur ce que j'ai à faire. On m'a proposé un job davantage centré sur le management. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que je pense que les clubs ont besoin de gens qui ont une vision sportive et qui peuvent piloter un projet sportif. Mais je me sens encore un peu jeune pour faire ça. Même si ça me plairait beaucoup. J'aimerais en même temps piloter un projet et entraîner. Mais ça n'est pas possible. On verra, l'avenir nous le dira."

Sa vision du métier d’entraîneur

Pierre Vincent : "Quand on voit les relations que l'on tisse avec les joueurs, ce n'est pas un métier facile mais c'est un métier fantastique. Il faut faire abstraction des jugements et de tout ce qui se passe autour. Le métier c'est ça. Mais on rencontre des gens et des personnalités fabuleuses aussi. Et c'est ce qui me plaît dans mon métier."