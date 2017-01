Pierre Vincent mis à pied, il n'est plus l'entraîneur de l'OLB

Pierre Vincent est écarté de l'OLB. Le coach aura passé presque 2 ans à la tête de l'équipe de Pro A. Il paie ses mauvais résultats du début de saison (10 défaites en 15 matches) mais aussi des relations compliquées avec la direction du club. Thomas Drouot, l'adjoint, fait l'intérim.

Le feuilleton touche bientôt à sa fin, et il aura duré de longs mois. Après une ultime réunion du club cette après-midi, le sort de Pierre Vincent semble scellé. C'est une information France Bleu Orléans, l’entraîneur de l'OLB a été mis à pied à titre conservatoire ce jeudi. C'est une sanction disciplinaire, dit-on officiellement du côté du club. Pas de licenciement donc pour le moment même si l'on semble s'y acheminer tout droit. Cette décision n'est pas vraiment une surprise... Après la lourde défaite subie à domicile face au leader Monaco (61-86), le président du club Laurent Lhomme avait prévenu : "Le résultat à ce jour n'est pas satisfaisant. Un plan d'action va être mis en place avant la trêve parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on arrive à se maintenir car aujourd'hui c'est l'objectif que l'on s'assigne."

Pierre Vincent a tenu à faire ses adieux aux joueurs qui l'ont applaudi en retour

A l'issue d'une réunion express, où Laurent Lhomme était absent pour cause de déplacement professionnel, c'est Jean-Christophe Pacaud (membre du directoire) qui a annoncé la nouvelle à Pierre Vincent quelques minutes avant l'entraînement de reprise de l'OLB. Il a quitté le Palais des Sports à 16h50. Il avait juste avant tenu à prendre la parole devant les joueurs qui l'ont applaudi en retour. De son côté, Jean-Christophe Pacaud a annoncé la décision aux joueurs dans le vestiaire, loin des médias. C'est Thomas Drouot, l'ancien adjoint de Pierre Vincent, qui assure l'intérim. C'est lui qui a dirigé la reprise de l'entraînement.

Avec un bilan de 5 victoires en 15 rencontres et une avant-dernière place, la première de relégable, à la trêve, la direction du club souhaitait réagir. D'autant que pour Laurent Lhomme, la cascade de blessés n'était pas une raison suffisante pour expliquer les contre-performances du club en Pro A. Les lourdes défaites à Gravelines (99-57) ou contre Le Mans (46-72) ainsi que l'élimination en 16ème de finale de coupe de France contre Roanne (83-59), un club de Pro B sont passées par là. Privé de ses joueurs cadres, blessés, (Kyle McAlarney, Marcellus Sommerville, Antoine Eïto), le club a terminé l'année 2016 sur 2 défaites de rang et une inquiétante 17ème place au classement. Pierre Vincent avait d'ailleurs déjà vécu une situation similaire lorsqu'il avait été coupé par l'ASVEL en novembre 2014 du fait de mauvais résultats sportifs qui coïncidaient avec une période marquée par de nombreux blessés.

Le pivot Georgi Joseph a tenté de défendre Pierre Vincent lors de la réunion @OLB45 Jean-Christophe Pacaud va donner la décision aux joueurs — France Bleu Orleans (@FBOrleans) January 5, 2017

Des relations compliquées avec le président du club

Mais la mise à pied de Pierre Vincent dépasse de beaucoup le simple cadre sportif. Les tensions entre le président du club et l'ancien entraîneur de l'OLB sont anciennes. Elles se sont cristallisées autour de du choix de son assistant au début du mois de mai dernier. Pierre Vincent souhaitait recruter Mehdy Mary (ancien coach des espoirs de Villeurbanne que Pierre Vincent a bien connu à l'ASVEL). Au final, le directoire en a décidé autrement en faisant venir Thomas Drouot du Havre. Un camouflet pour l'entraîneur qui a vécu cette décision comme une "défiance" de la part de ses dirigeants. Pierre Vincent a alors fait savoir sur France Bleu sa volonté de quitter le club. Des contacts avec Le Mans étaient établis. Finalement, l'entraîneur est resté sur le banc orléanais (ici) tandis que le président Laurent Lhomme se disait prêt à aller jusqu'au clash avec son coach encore sous contrat jusqu'en 2018. Depuis, les relations sont glaciales entre les deux hommes.

Le communiqué de presse de l'OLB. © Radio France - Capture orléansloiretbasket.fr

Combien ce probable licenciement va-t-il coûter à l'OLB ?

Arrivé en février 2015 pour remplacer François Peronnet, Pierre Vincent a été signé par l'ancien président Christophe Dupont. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine n'était donc pas à l'origine le choix de Laurent Lhomme. Pierre Vincent avait été à la fin de la saison 2014-2015 prolongé jusqu'en 2018. La question qui se pose c'est maintenant de savoir quelle procédure sera retenue par la direction du club en cas de licenciement de son entraîneur. Encore sous contrat plus d'un an, ce dernier peut prétendre à près de 200 000 euros. Une question importante lorsque l'on sait qu'une partie importante du budget de l'OLB est subventionné par de l'argent public puisque la mairie d'Orléans apporte un peu plus d'un million d'euros au club de basket. Une conférence de presse aura lieu lundi à 17h.