Play-off de Proligue : la JS Cherbourg handball victorieuse au bout du suspens

On s'attendait à un match disputé, il a été à couteaux tirés ce mercredi dans l'Essonne. Devant une partie de son public retrouvé pour la première fois depuis des mois, Massy a bien failli remporter le match aller des play-off face à la JS Cherbourg, mais les Mauves ont su renverser le score pour s'imposer 25-24 dans les dernières secondes, grâce à une contre-attaque conclue par l'ailier Romain Dupont-Marion.

"Je savais ce que j'avais à faire sur ce gardien" - Robin Dupont-Marion

Une première mi-temps globalement maîtrisée

Tout avait débuté 60 minutes plus tôt par un début de rencontre à l'avantage de Massy. Et il fallait dans les premières minutes, un Lucas Vanègue impérial (7 buts, 88% de réussite), pour rester au contact, avant de finalement virer en tête à la 21e minute (9-11). Derrière, les gardiens Eddy Saint-Cyr, et surtout Dan Tepper, entré en cours de jeu faisaient des merveilles (8 arrêts pour l'Israélien en première période, 13 au total) et permettaient aux Cherbourgeois de conserver un avantage d'un but à la pause (11-12).

Y croire jusqu'au bout

Au retour des vestiaires, les intentions des Massicois étaient toutes autres. Plus agressifs, plus efficaces en défense, les joueurs franciliens prenaient l'ascendant sur les Normands pour finalement passer devant au score. Mais Cherbourg s'accrochait et restait à au contact, jamais décrochée de plus de 2 buts, grâce notamment au demi-centre Hakon Ekren auteur de 6 buts. Bien que menés depuis la 45e minute, les Mauves parvenaient à égaliser 24-24 à une minute de la fin avant de profiter d'une perte de balle de Massy et de lancer une dernière contre-attaque triomphale de Romain Dupont-Marion qui a donné une précieuse victoire aux Cherbourgeois.

"Les joueurs ont-eu les ressources pour revenir et donner ce petit coup de rein à la fin" - Frédéric Bougeant

Après ce match aller, une chose est sûre, rien n'est acquis, et la qualification pour la demi-finale des play-off se jouera ce samedi, salle Chantereyne, à Cherbourg, avec cette fois quelque 600 supporters tous derrière les Mauves.

Suivez le match retour JS Cherbourg / Massy, samedi soir en intégralité sur France Bleu Cotentin. Prise d'antenne dès 17H30.