Play-offs de Pro B, Boulazac en mission face à Chalon sur Saône

Le match a dimanche soir à Chalon sur Saône a été de très haut niveau. Un vrai match de play-offs, intense, du beau basket entre deux belles équipes. Si les bourguignons et les périgourdins remettent ca ce mercredi soir, le public du Palio devrait se régaler.

Forcement c'est l'Elan Chalon qui possède l'ascendant psychologique sur son adversaire. Lors des trois confrontations cette saison, deux en phase régulière et une en play-offs il y a trois jours, les hommes de Savo Vucevic sont sortis vainqueurs à chaque fois. Mais dimanche dernier, le BBD a été tout proche de faire un énorme coup, ne craquant que dans les trois dernières minutes.

Dernière mise en place au Palio © Radio France - Xavier Dalmont

Le Palio sixième homme ?

Dimanche soir le public de Chalon a été énorme. Il a joué un rôle important en fin de match. Le Palio doit à son tour répondre. Les joueurs le réclament. Les places à 10 et 15 euros sont encore en vente toute la journée et ce mercredi soir aux guichets. Si le BBD veut s'offrir une belle samedi en Bourgogne, il doit gagner. Pour au moins deux bonnes raisons. Poursuivre une très belle saison et repousser le départ à la retraite de Nicolas de Jong.

Match à suivre en direct sur France Bleu Périgord dès 19h30