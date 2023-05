Play-offs de Pro B : la route s'arrête en demi-finale pour l'OLB

C'est la fin du rêve pour les supporters orléanais. Après une fin de saison en boulet de canon pour arracher les play-offs, après une série dantesque contre Lille en quart de finale, l'OLB voit ses espoirs d'une remontée en Betclic Elite s'évaporer. Dans ce match deux des demi-finales de play-offs, les joueurs de Germain Castano étaient dans l'obligation de l'emporter. Après une première période très serrée (40-42 à la mi-temps), les joueurs de Champagne Basket ont pris le match à leur compte pendant les 15 minutes restantes, prenant un avantage de 16 points à quelques minutes de la fin de la rencontre.

Alors que plus personne n'y croyait, les Orléanais ont jeté leurs dernières forces dans la bataille au point de revenir progressivement au score, grâce notamment à l'énergie du jeune Bolanga. La salle devenait incandescente lorsque l'écart n'était plus que de deux petits points, à 50 secondes du gong final. Stark a eu la balle d'égalisation, Bolanga la balle pour passer devant. Mais les deux tirs ratés auront eu raison du sort du club, qui va donc connaître une deuxième saison consécutive en Pro B.

L'homme du match

Très difficile d'en sortir un jusqu'à la 35ème minute, mais c'est à ce moment-là que l'américain Jonathan Stark est sorti de sa boîte. Au moment où l'Arena CO'Met poussait, **le meneur a pris le jeu à son compte grâce des pénétrations agressives et un tir à trois points avec la faute. Il rate même la balle d'égalisation sur l'avant-dernière possession. Un réveil brutal, mais trop tardif à l'image de son équipe.

La phrase du jour

"C'était un match à l'image de la saison, où nous avons été en réaction. Malheureusement, c'était trop tard... Bravo à Champagne Basket. Je ne vous cache pas que cette saison, j'ai l'impression qu'elle a duré deux ans cette saison. Là c'est la déception qui prime, et quand tu vois les fans pleurer... je suis très triste pour eux. On y croyait dur comme fer pour aller chercher quelque chose d'incroyable. Ce soir, on a atteint notre plafond..." analysait le capitaine Malela Mutuale, très triste après la rencontre.

Le chiffre du jour

1 : c'est la première défaite de l'OLB dans sa nouvelle maison. Depuis son arrivée à l'Arena CO'Met, le club restait sur six victoires en six matches.