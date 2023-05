Play-offs de Pro B : pour aller en demi-finale, l'Orléans Loiret Basket doit sortir le grand jeu à Lille

Les play-offs de Pro B, ce sont déjà des moments propices à la tension. Alors un troisième match décisif, avec deux équipes au pied du mur, ça promet de faire des étincelles. Surtout vu les attitudes lors du match retour en début de semaine à CO'Met d'Orléans. Les Lillois n'ont pas vraiment apprécié l'hostilité de l'Arena.

Dans la foulée en conférence de presse, le Nordiste Lorenzo Thirouard-Samson posait le décor pour la belle, qui a lieu ce jeudi soir. "Notre salle, c'est un peu notre royaume. Nous n'avons perdu que trois matches cette année à domicile. On espère casser des gueules chez nous, devant notre public. On veut jouer dur et rendre la pareille aux Orléanais. On fera la différence là-dessus.

Gloire au vainqueur, malheur au vaincu

Les coéquipiers de Malela Mutuale sont prévenus. De toute manière, le capitaine de l'OLB n'en attendait pas moins de la part des joueurs de Maxime Bézin. Le numéro 21 a déjà connu des troisièmes matches dans des séries de play-offs, des matches qui ressemblent à des "guerres de tranchées" où "il faut tout donner dans l'intensité, dans la concentration". Ce discours plaît à Germain Castano. Mais l'entraîneur attend surtout des actes, vu les derniers matches à l'extérieur de son équipe :

"On reste sur quatre défaites lors de notre quatre derniers matches hors de nos bases. Il faut faire plus lorsque nous sommes chez l'adversaire. La recette pour embêter Lille, on l'a. Nous les avons laissé à 71 points à deux reprises. Mais c'était à CO'Met. Là, il faut qu'on concocte la même recette dans une cuisine où l'on est moins à l'aise. Les mecs savent : c'est celui qui en veut le plus qui passera."

L'entraîneur, qui vivra ce soir son 250e match officiel sur le banc de l'OLB, n'a qu'une seule idée en tête : offrir une demi-finale au public de l'Arena CO'Met. Lille - Orléans Loiret Basket, troisième et dernier match des quarts de finale de play-offs, c'est une rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Orléans aux côtés d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 19h45 pour l'avant-match !