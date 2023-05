Play-offs de Pro B : l'OLB, déjà au pied du mur, n'a plus le droit à l'erreur contre Lille

Les discours, c'est bien. Les actes, c'est beaucoup mieux ! Depuis plus d'un mois, les basketteurs orléanais affirment sans cesse avoir activé le mode play-offs. Mais sur le premier match contre Lille vendredi dernier et cette défaite 85-77 , on peut parler d'un gros retard à l'allumage. Manque d'agressivité, manque d'énergie, manque d'envie tout simplement. Ici, il n'est pas question de parler du talent intrinsèque de tel ou tel ou joueur. Il est surtout question d'attitude à changer ce soir dès 20h30, pour le quart de finale retour à CO'Met. C'est sur ce point précis que le coach Germain Castano a insisté au cours des derniers entraînements :

"Disons le clairement : si rien ne bouge, on ne passera pas les quarts. Je ne suis pas désabusé mais je n'arrive pas à comprendre. Ne serait-ce que d'évoquer les play-offs, ça doit exciter tout le monde normalement... Si tu perds, tu rentres chez toi. Mais moi, j'ai pas envie de rentrer chez moi ! Ce soir, je veux une équipe qui va au combat. Dans la vie, tu n'as que ce que tu mérites. Les milliers de fans orléanais qui vont venir nous encourager, ça se mérite aussi."

Des leaders attendus au tournant

Parmi les motifs d'espoir avant la rencontre, il y a bien évidemment les retrouvailles avec CO'Met. L'OLB en a fait une forteresse imprenable depuis son arrivée début avril : cinq victoires en autant de matches avec des gros scores à la clé. Et les Lillois s'en souviennent ! Fin avril, ils étaient repartis avec un 107-71 dans les valises, soit la plus large victoire de l'Orléans Loiret Basket cette saison. Ce lundi 22 mai, le club espère atteindre les 8 000 spectateurs. Une affluence similaire à celle de la dernière journée de saison régulière contre Vichy-Clermont.

Complètement passés au-travers lors du match 1, les cadres orléanais vont devoir se réveiller. Bonne nouvelle : cette saison, ils sont meilleurs lorsqu'ils sont dos au mur. On se souvient notamment des matches à Chalon-sur-Saône, à la Rochelle ou encore à domicile contre Angers ou Boulazac. Parmi les joueurs pointés du doigt, l'Ukrainien Bobby Bobrov (quatre points et trois rebonds seulement lors du match aller) sait qu'il est attendu au tournant par son coach :

"Je sais que je dois faire mieux. Mes derniers matches étaient compliqués. Je suis plus surveillé qu'à mon arrivée désormais. C'est la vie d'un basketteur. Il y a des hauts et des bas. Mais je garde confiance en moi et en mes partenaires. Nous avons prouvé ces derniers mois que nous pouvions gagner contre n'importe qui. On va se battre, croyez-moi."

OLB - Lille, match retour des quarts de finale de play-offs de Pro B, c'est un match à suivre en intégralité sur France Bleu Orléans aux côtés d'Arnaud Roszak et Johan Blot. Prise d'antenne dès 20h pour l'avant-match !

