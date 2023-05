Play-offs LFB : les basketteuses de Bourges remportent la demi-finale aller face à l'ASVEL 80-67

Bourges, Les championnes de France en titre, ont pris une petite option pour la finale de la Ligue féminine de basket grâce à une nette victoire à domicile (au Prado) contre l'ASVEL (80-67) en demi-finale aller dans un choc au sommet ce mardi soir. Les berruyères ont relativement bien maîtrisés les redoutables attaquantes lyonnaises notamment Johannès limitée à 9 points et un très mauvais pourcentage de 3/12 et 0/5 à 3-points.

ⓘ Publicité

Match de rêve pour Astier et Anderson

Surtout les tangos ont pu compter sur deux performances irréelles de Pauline Astier et Yvonne Anderson. Les deux internationales, française et serbe, ont marqué à elles seules 53 des 80 points berruyers ! Et ce n'est pas tout Astier a converti 71% de ses tentatives tout en ajoutant 6 passes décisives, 5 rebonds et 4 interceptions. Anderson n'a, quant-à-elle raté que 2 shoots sur 13 pris (dont un à trois-points) soit 84% de réussite ! Les deux joueuses rendent également une copie parfaite sur la ligne des lancers-francs.

Confirmer au retour

Mais on le mesure d'autant mieux, rien n'est fait face à ces Lyonnaises, piquées au vif, et qui auront à cœur de prendre leur revanche samedi prochain à l'Astroballe. C'est déjà dans cette salle qu'elles ont infligé au Tango l'une de ses plus lourdes défaites de la saison régulière : 90-76 le 2 avril dernier. Bourges devra capitaliser sur les 13 points d'écart acquis lors de cette première rencontre et pourra compter sur un petit avantage psychologique. L'an passé en finale du championnat de France (2022) les berruyères avaient étouffé l'ASVEL s'imposant trois victoires à zéro. Les joueuses du Rhône l'auront peut-être en tête alors qu'elles se retrouvent dos au mur dans ce nouveau format de play-offs aller-retour qui ne laisse par beaucoup de droit à l'erreur.

Dans l'autre demi-finale Villeneuve-d'Ascq a posé un bon pied en finale en s'imposant largement à l'extérieur face à Lattes Montpellier (75-60), une nouvelle fois porté par la MVP de la saison, l'ailière-forte américaine Kennedy Burke (21 pts et 6 rebonds).

(Carl Dechâtre avec AFP)