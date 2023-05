Play-offs, Pro B : à Antibes, Boulazac y croit longtemps, mais s'incline après prolongation (92-90)

Après avoir gagné son quart de finale, aller, au Palio, vendredi soir, 80 à 69, le Boulazac Basket Dordogne se retrouvait, ce lundi 22 mai 2023, à l'Azur Aréna pour y affronter Antibes pour le quart de finale, retour. Les Boulazacois ont longtemps cru en une qualification pour la demi-finale, mais Antibes a contrarié ses plans et remporté le match après prolongation 92 à 90 et s'offre le droit de disputer une belle, au Palio, ce jeudi.

Une première mi-temps tranquillement maitrisée par le BBD

Boulazac a globalement dominé la première mi-temps, grâce à une belle adresse à trois points, une belle présence sous les paniers, et du jeu rapide. Peu de déchets dans le jeu boulazacois, surtout dans ce premier quart temps. remporté 24 à 19. Dans le deuxième quart temps, le BBD aura plusieurs fois les occasions de creuser un gros écart et d'assommer son adversaire. Ce qu'il ne fera pas. A la pause, le Boulazac Basket Dordogne mène 42 à 35 et rien ne semble pouvoir dérégler la belle machine.

Une deuxième mi-temps poussive

Au retour des vestiaires, on ne sent pas Antibes reprendre du poil de la bête, même s'il devient plus adroit, mais c'est surtout le jeu boulazacois qui perd de sa superbe, en panne d'adresse, faisant de mauvais choix ou précipitant les gestes. La baisse de qualité du jeu boulazacois permet le retour d'Antibes qui arrache des prolongations et qui finit par s'imposer 92 à 90. Boulazac peut s'en vouloir, car il aurait pu gagner son ticket pour la demi-finale, dès ce soir. Il lui faudra batailler encore, jeudi soir, au Palio. Souhaitons que pour l'occasion, il retrouve de la fraicheur, de la force, celle qui lui a manqué pour bien terminer la rencontre à l'Azur Aréna. Statistiques du match, site LNB .

Le tableau des phases finales de Pro B

