Playoffs : Le Caen BC empoche la première manche face à Orchies (66-61)

Le Caen BC voulait mettre la pression sur son adversaire en s'imposant d'entrée devant son public, il a rempli sa mission ce vendredi soir en battant Orchies (66-61) lors de la première manche de son 8e de finale des Playoffs.

Et pourtant, le CBC aura dû faire face à une série de forfait de dernière minute.

"Yanik (Blanc) est malade depuis mercredi dernier. Il a perdu cinq kilos, détaille le coach caennais Stéphane Eberlin. Flo (Thibedore) s'est fait une petite élongation la semaine dernière, il a essayé jusqu'à hier (jeudi). Bryson (Pope) est arrivé hier dos bloqué et ce soir (vendredi) cela n'allait pas. Et puis pour finir Tyere (Marshall) a eu une douleur à la poitrine à l'échauffement. Il a eu une grosse panique. Il s'était bloqué quelque chose dans le dos. Il fallait qu'il retrouve ses esprits. Voilà l'histoire de ces absents."

Le Caen Basket Calvados n'aura laissé qu'une fois son adversaire mener de deux pts (15-13) avant de maîtriser son match pendant trente-cinq minutes.

Menés de 18 pts dans le dernier quart temps, les Nordistes n'ont pas pour autant lâcher la fin de la rencontre et sont revenus à cinq longueurs, signe que rien ne sera facile dans ce 8e de finale de Playoff.

Il faut désormais aller chercher un deuxième succès pour se qualifier pour le tour suivant et cette fois, Orchies aura l'avantage du parquet le 05 mai prochain puis le 07 mai en cas de belle pour départager les deux équipes. Mais ce sont bien les Nordistes qui auront la pression.

"Cette formule de Playoffs mine de rien donne l'avantage à l'équipe moins bien classée, estime Stéphane Eberlin. Parce que si elle prend le match, elle met une pression de fou à l'équipe la mieux classée parce que Ok, ils vont jouer deux fois à domicile mais ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et nous on a deux balles de matchs."

Caen BC - Orchies : 66-61 (13-12 / 19-14 / 22-19 - 12-16)