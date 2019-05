Playoffs D1/LFH : l'ESBF jouera bien la finale pour la 5e place européenne

En battant Toulon (28-26) ce samedi en match de classement des playoffs de D1/LFH, les handballeuses de Besançon peuvent continuer à croire à la Coupe d'Europe la saison prochaine, via la 5e place du championnat de France. La ''finale'' décisive se jouera contre Chambray-Touraine (10 et 18 mai).

Besançon, France

Il fallait gagner avec, au minimum, un but d'écart ce samedi soir après le 22-22 du match aller à Toulon, une semaine plus tôt. Et l'ESBF a fait deux fois mieux, d'une certaine façon : victoire (28-26) à domicile contre les Varoises, lors du match retour pour déterminer les places ''5 à 8'' des playoffs de D1/LFH.

Les handballeuses de Besançon se donnent ainsi le droit de jouer maintenant la "finale" pour la 5e place du championnat de France qui permettra à son vainqueur de décrocher le dernier billet pour la prochaine saison de Coupe d'Europe.

Finale pour la 5e place européenne : match retour à Besançon

Et pour leurs deux derniers matchs (en aller-retour) décisifs de la saison, les Bisontines affronteront Chambray-Touraine. Le 6e de la phase régulière de D1/LFH recevra d'abord l'ESBF (4e de la phase régulière) : ce vendredi 10 mai.

Et la "finale" retour pour cette précieuse 5e place se jouera au Palais des Sports de Besançon, le samedi 18 mai.

