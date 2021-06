Playoffs de Jeep Elite : "Il faut jouer ce match à 300%", Germain Castano, le coach de l'Orléans Loiret Basket

Après sa superbe saison, avec une 8e place et une demi-finale de Coupe de France, l'Orléans Loiret Basket écrit une nouvelle page de son histoire. Les Orléanais se déplacent à Dijon ce dimanche pour les quarts de finale des playoffs de Jeep Elite au Palais des sports Jean-Michel Geoffroy de Dijon. Ça fait 9 ans et la saison 2011-2012 que l'OLB n'avait pas disputé ces phases finales. Le coach orléanais Germain Castano sait que ses hommes ne sont pas favoris, loin de là, mais l'exploit est possible. Interview.

France Bleu Orléans : Germain, après cette super saison, comment abordez-vous ce match ? Ce n'est que du bonus pour votre équipe ?

Complètement, c'est du bonus. Mais après, il faut quand même le jouer. On l'a tellement recherché, on l'a tellement souhaité, on n'imaginait même pas le souhaiter au début mais maintenant qu'on l'a, il ne faut pas galvauder. Il faut y aller en faisant des trucs parce que si on y va pour d'ores et déjà le donner avant même de le jouer, ce serait dommage. Donc match difficile, évidemment, ça va être une équipe qui finit première du championnat et je tiens à les féliciter parce qu'être premiers après un après un long championnat comme ça, avec des armadas comme il y a, j'ai beaucoup de respect pour ce résultat-là. Ça va être compliqué. Maintenant, nous on sait que tous les matchs sont différents. Ils sont venus chez nous une fois cette saison, on a gagné, on est allés chez eux deux fois avec une fois, une bonne déculottée et la deuxième fois, on a failli aussi l'emporter. Au pire, c'est le dernier match. Et si ça venait à être le dernier match, il faut le jouer à 300%. Et si ça ne venait pas à passer, on l'aura joué avec fierté.

Dijon vise le titre, vous un peu moins. Il y aura peut-être un peu plus d'intensité de leur côté ?

C'est un quart de finale de playoff, donc tout est dans le mot. Vous imaginez bien que derrière qu'il y a un Final 4, ils ont envie d'y aller, nous aussi. Eux ont peut-être plus d'armes parce que nous ne sommes pas les favoris. Nous, on n'a rien à perdre. Mais s'il y a une chance minime on va essayer de la prendre.

Chima Monéké et Tahjéré McCall ne seront pas là pour cette rencontre. Est-ce que vous pensez être suffisamment armé pour aller faire quelque chose là-bas ?

Suffisamment, je ne sais pas, après il nous reste des joueurs quand même. On va y aller avec 7 joueurs professionnels et deux jeunes. Ça va être compliqué parce que c'est ce qui dommage, c'est que les 2 joueurs qui manquent ce sont les mecs qui mettaient beaucoup d'énergie, parfois imprévisibles. On aura ça au moins mais il faut faire avec c'est comme ça, faisons avec les moyens du bord. On va essayer des choses et puis on verra comment ça se passe.

C'est votre premier quart de finale de playoff en Jeep Elite, est-ce que ce match à une saveur particulière pour vous ?

Bien-sûr c'est super ce genre de match ! Après, on connaît la situation, j'aurais préféré faire un aller-retour, un quart de finale chez toi mais la situation est compliquée et c'est normal. L'équipe qui est mieux classée reçoit c'est normal. Il faut quand même les récompenser après la très bonne saison qu'ils ont faite.

Au niveau physique est-ce que les joueurs ne sont pas trop marqués ?

Ils sont impactés et après la seule chose, que j'espère, c'est qu'ils seront mobilisés et qu'ils prennent ce match très au sérieux. Mais tu as beau dire ce que tu veux, inconsciemment, c'est quand-même la fin. En parallèle, ça regarde les billets d'avion pour après donc tu peux être un peu dispersé. Soyons honnêtes. Il y a aussi la période de recrutement, on commence à parler, à discuter, c'est une période un peu particulière dans la tête de tout le monde. Mais quand le match commence, soyons concentrés et quoi qu'il en soit, la saison sera belle. C'est ça qu'il faut garder.

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre sera à vivre en direct et en intégralité dès 15h ce dimanche sur France Bleu Orléans.